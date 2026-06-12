Феномен Шакиры

Звезды,Lifestyle
Аскар Султан

В мировом шоу-бизнесе Шакира, конечно же, известна как яркая поп-певица, но для многомиллионной армии поклонников футбола она – фигура куда более особенная. Она культовая, и без нее сегодня уже попрос­ту невозможно представить ни один мундиаль.

фото из соцсети Шакиры

Ее легендарная Waka Waka на полях ЮАР в 2010 году и бешеная La La La в Бразилии в 2014-м соз­дали непревзойденный эталон того, как именно должен звучать и выглядеть настоящий чемпио­нат мира. А сегодня ночью она вновь зажгла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где на церемонии открытия презентовала новый гимн мундиа­ля Dai Dai, доказав, что эти треки несут в себе особое стадионное вдохновение.

При этом уже практичес­ки все знают, что стартовавший главный футбольный праздник планеты 2026 года вполне мог пройти без нее. Руководители ФИФА хоть и вынужденно, но вовремя пересмотрели свои спорные идеи с другими исполнителями, которые, конечно же, хороши на мировых аренах, но ни в какое сравнение не идут с культовой красавицей колумбийкой, носительницей настоящего духа спортивного шоу, и в пожарном порядке вновь обратились к ней. Шакира за короткое время соз­дала очередной шедевр, в самый последний момент буквально спасла медийную и культурную составляющую мирового первенства.

А ведь интрига закручивалась в лучших традициях лощеных поп-шоу. Стратеги из ФИФА опрометчиво решили, что проверенные временем стадионные гимны – это прошлый век, и презентовали официальный трек Goals, сделав ставку на мегапопулярную Лису из знаменитой корейской K-pop-группы BLACKPINK, бразильянку Анитту и нигерийца Рему. Расчет был циничным и сухим: собрать просмотры, хайпануть на корейской музыкальной волне и продать турнир аудитории «ТикТока».

Но когда клип вышел в свет, футбольный мир буквально содрогнулся от возмущения. Вместо яростного, объединяющего гимна планеты болельщикам подсунули рафинированный, бездушный продукт для ночных клубов. Дотошные фанаты не поленились и подсчитали, что за весь хронометраж Лиса ни разу даже близко не подошла к футбольному мячу, зато сменила десяток дизайнерских нарядов. Текст песни, зацикленный на дорогих тачках, шмотках и самолюбовании, вызвал у трибун глухую ярость. Завсегдатаи фанзон жестко окрестили это недоразумение «музыкой для рекламы диетической газировки» и даже пригрозили бойкотом церемонии открытия. Лиса и ее группа, без всякого сомнения, одни из самых популярных поп-звезд планеты, но тут, как говорится, палку очень и очень перегнули.

Поняв, что гламурный фокус с треском проваливается, а вместо праздника наз­ревает международный конфуз, боссы ФИФА совершили экстренный тактичес­кий маневр – позвонили колумбийской звезде. Новость о том, что Шакира возвращается на трон и исполнила новый трек Dai Dai на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, вернула болельщикам настроение.

В этом и кроется великий, непос­тижимый феномен Шакиры. Она не умеет чеканить мяч, никогда не бегала в бутсах по траве как профессиональный игрок, но ассоциируется с современным мировым футболом на уровне аргентинца Месси или португальца Роналду и прочих футбольных звезд, внеся в популяризацию самой лучшей игры мира и свою большую лепту.

Шакира умудряется улавливать первобытную, дикую суть этой игры – ее сумасшедшую энергетику, слезы поражений, пот, летящий из-под подкатов, и безумное единение миллионов сердец. Там, где лощеные поп-идолы пытаются продать свой личный бренд, она поет о разбитых в кровь коленях ради победы и о реве трибун, от которого закладывает уши. Футбол жестоко наказывает за фальшь, и традиции Великой игры оказались сильнее алгоритмов продюсеров. Футбольная муза вернулась, а значит, у праздника снова есть душа.

Очевидно, что в погоне за сию­минутной наживой и красивыми цифрами просмотров функционеры ФИФА совсем потеряли связь с реальностью. Маркетинговые стратегии затуманили им голову, зас­тавив забыть, что мундиаль – это не сухой бизнес-план и не виртуальный тренд, а живые эмоции. Хорошо, что в этот раз ошибку успели исправить, вернув на стадион настоящую классику.

#гимн #Шакира #мундиаль

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