Она более 60 лет была супругой короля Пхумипона Адульядета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

В возрасте 93 лет умерла бывшая королева Таиланда Сирикит. Её сын Маха Вачиралонгкон является нынешнем королём страны, она в течение более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.

Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошёл на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации.

Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, её тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.

Члены таиландской королевской семьи будут держать траур в течение года.

Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока её отец работал послом Таиланда во Франции.

В интервью Би-би-си, которое Сирикит дала в 1980 году, она вспоминала, что её отношения с Адульядетом вначале складывались непросто.

«Это была ненависть с первого взгляда, — признавалась королева. — Потому что он обещал прийти в четыре часа вечера. А пришёл в семь и заставил меня ждать, а я все репетировала свои реверансы».

В 1960-х король Адульядет и Сирикит путешествовали по всему миру и в числе прочих встречались с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, королевой Великобритании Елизаветой II и с Элвисом Пресли.

В это время Сирикит не раз попадала в списки знаменитостей, которые лучше всего одеваются.

Влияние королевской семьи в Таиланде до сих пор остаётся очень значительным, оскорбление монархов там считается уголовным преступлением.

Роль монархии в жизни страны она описывала так: «Короли и королевы в Таиланде всегда были в тесном контакте с народом, люди как правило считают короля отцом нации. Поэтому у нас практически нет частной жизни, ведь нас считают отцом и матерью нации».

Сирикит пользовалась в Таиланде большим уважением. Её день рождения 12 августа с 1976 года отмечается в стране как День матери.

В 2012 году Сирикит посетила похороны человека, который выступал против правительства и был убит во время столкновений с полицией.

В 2012 году Сирикит пережила инсульт и с тех пор редко появлялась на публике. У неё остался сын и три дочери.

