Фото от организаторов выставки

Проект, посвященный подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны, начал работу в столичном Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В основу экспозиции легли уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.

- Во времена тяжелых испытаний театр дарил спасительную надежду, придавал душевные силы и вдохновлял на подвиги. И потому во время войны театральная жизнь в стране не останавливалась ни на один день, – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, содержащие бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.

Гости выставки увидят архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.

Отдельный раздел экспозиции посвящен спектаклям послевоенного времени, сохраняющим память о трагических годах отечественной истории.

- За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, силами 3 685 бригад были даны 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов, – отметила глава музея.

Выставка ждет посетителей до 18 мая.