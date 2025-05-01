Уникальные свидетельства героизма казахстанцев
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В Алматы в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи состоялось торжественное мероприятие «Ұлы Жеңіс – батырлар рухына тағзым», посвященное 80-летию Победы. Был презентован фотоальбом «Документальные свидетельства героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», созданный при поддержке Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации. Как отметил председатель комитета Рустам Али, в рамках плана совместных действий казахстанских и российских архивов на 2022–2025 годы проделана огромная работа, необходимая для сохранения исторических фактов для следующих поколений.