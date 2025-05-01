Уникальные свидетельства героизма казахстанцев

Свет Победы
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы в Центральном государственном архиве кинофотодокумен­тов и звукозаписи состоялось торжест­венное мероприятие «Ұлы Жеңіс – батырлар рухына тағзым», посвященное 80-летию Победы. Был презентован фотоальбом «Документальные свидетельства героизма казахстанцев в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 годов», созданный при поддержке Комитета архивов, документации и книжного дела Минис­терства культуры и информации. Как отметил председатель комитета ­Рустам Али, в рамках плана совместных действий казахстанских и российских архивов на 2022–2025 годы проделана огромная работа, необходимая для сохранения исторических фактов для следующих поколений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авторы издания – заведующий отделом комплектования Канат Шоманов и главный эксперт Ермек Жасыбаев. В фотоальбоме три раздела. В первом – «Снис­кавшие Славу трехкратно...» – собраны фотопортреты полных кавалеров ордена Славы из Казахстана, а также материалы о их послевоенной жизни. Как отметил Канат Шоманов, уникальность этого фотоальбома в том, что в нем собраны ранее не опубликованные документы и фотографии многих участников войны из архивов Казахстана и России.

– К сожалению, до сегодняшнего дня не было известно точное число полных кавалеров ордена Славы из Казахстана. Мы выяснили, что всего в СССР таковыми были 2 671 участник войны. Изучив их биографии, выявили 139 казахстанцев. Затем приступили к поиску их фотографий. В итоге были найдены 135 фотопортретов. К сожалению, фотографии четырех героев пока не найдены. В первую часть альбома включено 156 фотодокументов, – рассказал Канат Шоманов.

Героини раздела «Женщины в строю боевом» – врачи, медицинские сестры и санитарки, чьи подвиги известны не так широко. В заключительном разделе «На переднем крае фронта трудового» собраны фотографии, отражающие вклад тружеников тыла в Победу. Всего в альбоме 383 уникальных фотодокумента.

Как отметили участники презентации, через судьбы конкретных людей – солдат, тружеников тыла, медиков, женщин и детей – история становится ближе и понятнее.

В мероприятии приняли участие потомки ветеранов, историки, общественные деятели. Дочь кавалера шести боевых орденов Игибая Базарбаева – Алия выразила большую благодарность организаторам и поделилась воспоминаниями об отце, который скончался в 1986 году. В 2001-м из Центрального государственного архива России семье выдали его документы.

После окончания войны Игибай Базарбаев вернулся в родной аул Шокана Уали­ханова Кербулакского района области Жетысу. Будучи историком по первому образованию, стал основоположником Музея-комплекса имени Шокана Уалиханова. Он проделал большую исследовательскую работу и доказал, что казахский историк, этнограф, переводчик похоронен именно в этом месте, а не в Кокшетау.

Несмотря на ранения и ампутацию ноги, ветеран никогда не унывал. Пройдя достойный боевой путь, в мирной жизни он отличался большим трудолюбием. Около 15 лет был председателем колхоза, воспитал семерых детей.

– Мы бережно храним память об отце, передавая ее следующим поколениям нашей семьи. К 80-летию Победы мы издали его рукописи и работы, посвященные Шокану Уалиханову, – отметила Алия Базарбаева.

Встреча завершилась показом документального фильма «Тебе, фронт», снятого в 1942 году Алматинской студией кинохроники, из фондов Центрального государственного архива.

#память #история #9 мая #ВОВ #герои #презентация #фотоальбом

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