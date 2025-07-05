Репертуар Государственного академического театра драмы имени М. Горького совсем недавно пополнился двумя разноплановыми спектаклями «Поднимите трубку!» и «Гедда Габлер», где детально рассматриваются вопросы ограничения личной свободы и противостояния общественным ожиданиям.

Фото: пресс-служба театра

Обе новинки репертуара обещают стать не просто смелой адаптацией классики, а глубоким исследованием человеческой души.

Так, в новой постановке «Поднимите трубку!», созданной по мотивам знаменитой повести «Палата №6» приглашенный режиссёр Сергей Левицкий создаёт новую театральную реальность, сплетая воедино судьбы персонажей «Дяди Вани», «Вишнёвого сада», «Трёх сестёр», «Чайки» и других произведений Чехова. В ней прослеживается живое, подчас абсурдистское прочтение литературного материала, что показано и в его условном определении как вольного нескладного попурри из старых, но еще недопетых песен Антона Чехова. Впрочем, мультижанровый спектакль по сути представляет собой психологический триллер.

Идея поставить «Палату №6» возникла у режиссера в 2022 году, но по разным причинам проект удалось реализовать лишь спустя несколько лет.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг палаты психиатрической больницы, где ставятся под сомнение границы нормальности и безумия. Действие происходит в медицинском учреждении, где главные герои пытаются разобраться с собственными внутренними демонами, так происходит столкновение человеческой души с системой. Это видно на примере неординарных личностей пациентов и персонала, что позволяет глубже погрузиться в тематику борьбы за личные свободы.

Спектакль начинается с ярко оформленной сцены, воссоздающей атмосферу психиатрической больницы. Пространство наполнено символами, которые подчеркивают замкнутость и изоляцию героев. Сценография и костюмы передают дух времени и одновременно резонируют с современностью.

Если провести параллели, то стеклянная перегородка, разделяющая сцену на две части как-будто проливает свет на ужасы повседневной реальности.

Однако история столичного врача Хоботова, оказавшегося в провинциальной больнице, несмотря на суровые обстоятельства, пронизана тонким юмором, иронией, верой и становится размышлением о доброте и жестокости, безразличии и милосердии, а также способности закрывать глаза на чужую боль и страдания. Ожидание героями телефонного звонка проходит красной линией в сценическом представлении.

В частности, исполнитель главной роли Данил Хомко вспоминает, что на первых репетициях сорвал голос. Ему приходилось экстренно вспоминать как правильно говорить на надрыве и одновременно восстанавливать голос.

На первый взгляд, Хоботов представляется разумным, вдумчивым человеком, но по мере развития сюжета проявляются его внутренние конфликты и страхи. Он проходит путь от идеалистического молодого врача, полного надежды и веры в справедливость к человеку, потерянному в лабиринте больничной рутины.

«Изначально я был распределён на роль Громова и первые две недели работал над ролью одного из «сумасшедших». Но с течением обстоятельств произошли изменения и меня «перекинули» на Хоботова. Поэтому в свою роль мне пришлось «впрыгнуть» за короткое время. Самое сложное для меня это возраст персонажа - как не крути, а мои внешние данные располагают режиссёров давать мне роли молодёжи, а порой и детей, как мои персонажи в спектакле «Затюканный апостол» или «Одинокая яблоня», но Хоботов совсем не юн. Он взрослый, состоявшийся человек с твёрдой точкой зрения и с убеждением, что при желании все можно исправить», – пояснил актер.

По его словам, режиссер соединил несколько произведений Чехова для того, чтобы напомнить публике о простых истинах связанных с тем, что жизнь человека находится в только в его руках. Поворотным моментом можно назвать сцену, где Хоботов должен сделать моральный выбор между профессиональным долгом и человеческим сочувствием к пациентам.

«Самая сложной для меня в физическом и эмоциональном плане стала сцена повторов, где Мой герой пытается «пробить стену тупости и лени» всех обитателей больницы. Задача режиссера была запредельной. В конце репетиции, когда мы все были уставшие он говорил, что с такого градуса накала мы должны начинать первую сцену повторов, а к третьей это должно быть ещё выше, мощнее, истеричней и невозможней. Наверное, поэтому сколько бы мы не играли эту тройную сцену, понимаю – это ещё не тот градус, который требовал режиссер. Смогу ли я когда-нибудь сделать, как надо – не знаю. Но с каждым спектаклем роль становится всё ближе, а значит рано или поздно все получится», – заключил Данил Хомко.

Впрочем, на сцене люди соседствовали с насекомыми, ассоциирующиеся с хаосом и беспорядком в их головах. Каждый выход старушки Аркадиной, обладавшей умением переводить язык тараканов, вызывал улыбки на лицах зрителей.

В актерском ансамбле органично смотрелись Анастасия Понеделкова, Юрий Козулев, Александр Корженко, Диас Кожантаев, Дмитрий Маштаков, Олег Федоренко, Денис Сираев и Светлана Фортуна.

В спектакле особое внимание уделяется музыкальному сопровождению, которое создает атмосферу напряженности и меланхолии. Звуковое оформление и визуальные эффекты усиливают чувства, переживаемые персонажами, погружая зрителей в мир их страданий и надежд. В качестве музыкального сопровождения в постановку вошли песни «Земля, Земля, я - Юпитер!», «Человек состоит из воды» и «Три ангела».

Актриса Айжулдыз Багланова считает, что эти лирические композиции идеально соответствуют сюжету и настроению постановки и заметно усиливают действие при стопроцентном попадании в материал. В ее исполнении они служат не только вокальными номерами, но и философскими монологами.

«Мой актерский опыт при подготовке роли кухарки Катерины Ивановны был невероятным, колоссальным. Даже после премьеры, работа над образом продолжается, потому что нужно передать всю глубину эмоций. Мы ни в коем случае не пытались сыграть «сумасшествие» как что-то клиническое. Все персонажи терпят невыносимую боль от неуслышанности, непонимания и одиночества. Они инстинктивно пытаются выговориться, найти сочувствие, достучаться до сердец других людей, когда испытывают душевные терзания от беспощадного внутреннего хаоса. Однако близкое окружение не слышит и не принимает, смеется и отвергает эти чувства и ощущения, которые рассматриваются как странность и нечто недопустимое. Так наступает предел человеческих сил или крайняя точка, за которой человек теряет связь с реальностью и сильнее ощущает боль и страхи», – констатировала она.

Впрочем, режиссер решил существенно переосмыслить материал, введя в постановку любовный треугольник. Он утверждает, что такое решение полностью соответствует духу писателя. Очевидно, что любовь – фундаментальная составляющая любого чеховского произведения, некая невидимая нить, связывающая все сюжетные линии и характеры.

Исполнительница роли Дарьи Екатерина Максим сказала, что ее персонаж представляет собой синтез нескольких чеховских героинь: в ней есть что-то от Сони из «Дяди Вани» и от Раневской из «Вишневого сада».

«Моей героине 28 лет, в чеховские времена она считалась старой девой. Эта несовпадение возраста стало для меня дополнительным вызовом в профессиональном плане. Это касалось и ощущения времени при безумном темпе и эмоциональном накале постановки. Думаю, режиссерский подход Сергея Левицкого отличается тем, что он умеет выворачивать наизнанку актерскую природу, раскрывая скрытые возможности и резервы каждого артиста. Его методы позволяют расширить творческий потенциал до невообразимых масштабов. Надеюсь, этот спектакль займет достойное место в театральном репертуаре. Такие глубокие по содержанию постановки заставляют анализировать, размышлять и не отпускают публику от открытия занавеса до поклона», – заключила актриса.

В соцсетях зрители пишут о том, что после просмотра спектакля невольно возникают мысли о том, что сильнее – человек или система. По их мнению, послевкусие было удручающим, так как тараканы все-таки «победили» людей. Сцена переполнена событиями и музыкальными ответвлениями, а финал – забивание гвоздей в крышку «гроба» своей любви, превращенной в низменную страсть, обнажает правду о недостатках человеческой природы.

История генеральской дочки

«Гедда Габлер» – еще одна яркая премьера, представляющая классическую драму о внутренней борьбе женщины с социальными предрассудками.

В новой постановке режиссер Дина Жумабай делает акцент на психологии персонажей, подчеркивая их внутренние противоречия, конфликты, зародившиеся в патриархальном обществе. В драме с нотками трагедии можно увидеть разные грани любви, непринятия и смерти, истоки феминизма, которые Генрих Ибсен не предугадывал, а точно отразил в творчестве. Что касается сценографии, то в лофтовом пространстве создана метафоричная среда и в этом минимализме виделись изысканность и стильность.

В декорациях узнаваемо необжитое пространство, где выделяются недоделанная стена, видны стеклянные створки дверей, полиэтилен. Диван представляет собой метафору семейной жизни главной героини, его часто перетаскивают в разные места, а в финале мебель вовсе разрушается.

Исполнительна главной роли Cветлана Фортуна привнесла в образ хрупкой женщины с мужским характером невероятную глубину. Гедда в ее исполнении живой нерв на сцене. В её взгляде – тоска, ярость, отчаяние. Она осознает свое положение и стремиться вырваться из оков привычной жизни, но сражается с пустотой. Эйлерт Левборг в интерпретации Ильи Соболева получился романтичным, надломленным, трогательным до мурашек. Их диалоги – как дуэль без оружия, где каждое слово – рана. Властный Ассесор Бракк, которого сыграл Иван Анопченко, силой своей харизмы умело манипулирует людьми.

Кроме того, яркие женские образы Фрекен Юлиане и Фру Теа Эльвстед на сцене воплотили Нина Дроботова и Полина Харламова.

По словам исполнительницы главной роли Светланы Фортуны, чтобы разобраться в причинах тотального разрушения женщины внутри самой себя и в социуме ей предстояло придумать предысторию героини.

«Вероятно, Гедда не знала тепла и заботы в юные годы. Возможно, её мать, сломленная деспотичным характером мужа-генерала, предпочла свободу браку и оставила дочь на его попечение. Не каждой женщине под силу выдержать жизнь в строгих рамках и подчинении. При таких обстоятельствах нежные создания обычно становятся холодными, властными и манипулятивными монстрами. Но женственность рано или поздно проявляется. Многих мужчин привлекает неприступность и отстраненность «снежной королевы». И хотя она вызывает интерес у поклонников, ей трудно адаптироваться в обществе и строить здоровые отношения. В результате, несмотря на внешнее благополучие, возникает ощущение внутренней пустоты и одиночества», – делится актриса.

Также собеседница добавили, что Гедда – яркий пример женщины-парадокса, которая запуталась в своих темных сторонах и негативных субличностях.

«На мою актерскую судьбу выпало много страдающих женщин, которым трудно управлять собственной жизнью. Я боялась, что моя Гедда будет похожа на Анну Каренину. Но все-таки между ними есть принципиальное отличие. Можно предположить, что если одна из них палач, абъюзер, то другая – жертва. Каренина была зажата в рамки, а Гедда ищет свободы, хотя они обе заканчивают жизнь самоубийством. Она невротичный человек, который вокруг себя создает королевство манипуляций. Моя героиня даже не подозревает, что если ничего не анализировать и не отстраняться, то можно увязнуть в собственной паутине», – утверждает она.

В спектакле режиссер использует уникальный приём: в видениях главной героини появляется девочка, которая символизирует её внутреннего ребёнка и отражает болезненные воспоминания о несчастливом детстве. Гедда порой не может разграничить реальность и иллюзии, воспоминания или фантазии.

Присутствие на сцене дочери актрисы Севиль Абишевой акцентирует внимание на травматичном прошлом героини, её эмоциях и переживаниях, а также проливает свет на непринятие беременности. В процессе подготовки к роли Светлане Фортуне приходилось отключаться от собственных материнских чувств, чтобы глубже погрузиться в образ героини и не позволить личным переживаниям повлиять на репетиционный процесс.

Вместе с тем, исполнитель роли Йоргана Тесмана Диас Кожантаев считает, что молодежь может обнаружить в спектакле совершенно новые смыслы с учетом нынешних реалий. На репетициях он кропотливо изучал материал, вникая в поведение начитанных людей, аспирантов, чтобы глубже раскрыть своего героя.

«На этот раз мне досталась роль на сопротивление, потому что в жизни я совершенно другой человек. Я привык решать проблемы быстро и без лишних преград. Здесь же персонаж сталкивается с множеством препятствий, включая даже любовный треугольник. Мой персонаж — заботливый, мягкий и добрый супруг с чистой, как кристалл душой. Для него Гедда – нечто большее, чем жена — это своего рода трофей. Он не может поверить своему счастью, что рядом с ним такая красавица, о которой мечтает каждый мужчина. Для него она словно золотая статуэтка, которую он бережет, оберегает и буквально сдувает с нее пылинки. Но ей это все не важно. Она не способна принять его искреннюю, открытую любовь. Тем не менее он верит, что она изменится, что однажды оценит его старания. Он идет на все, чтобы исполнить ее желания, надеясь на взаимность. В глубине души он мечтает видеть в ней идеальную домохозяйку, но реальность оказывается куда сложнее», – подытожил Диас Кожантаев.

По его мнению, Ибсена можно назвать европейским Чеховым, поскольку оба автора вносят частицу себя в образы героев своих произведений.

Из этого следует, что новые постановки «Поднимите трубку!» и «Гедда Габлер» предоставляют шанс задуматься о философских и социальных вопросах, которые остаются актуальными и в наше время.