Зависимость: когда сцена становится терапией души

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Дана Аменова
специальный корреспондент

Премьера спектакля «Тәуелді» на сцене Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова открывает для столичного зрителя редкий жанр драматерапию. Эта постановка выходит за рамки классического театра, превращаясь в глубокий психологический сеанс и манифест внутреннего освобождения людей с разными зависимостями, сообщает  Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка Нуржигита Муслима безжалостно препарирует скрытые, кровоточащие раны современного казахстанского общества: лудоманию, наркоманию и тотальное цифровое бегство от реальности. Художественное решение спектакля умышленно лишено декоративной фальши или попыток заигрывания со зрителем.

Перед нами предстает условная реабилитационная комната, которая на 75 минут хронометража превращается в клаустрофобную ментальную ловушку. В этом пространстве полностью стерта привычная безопасная дистанция между сценой и залом. Зритель оказывается не просто пассивным наблюдателем, а невольным участником групповой терапии, где каждый монолог звучит как выстрел в упор, заставляя сопереживать и содрогаться от реалистичности происходящего.

Структурно перфоманс отказывается от классического линейного повествования, уступая место полифонии оголенных человеческих исповедей. Герои спектакля — это собирательные образы, представляющие абсолютно разные слои общества, но объединенные общим процессом стремительного распада личности. Зрители видят, как иллюзия легких денег от азартных игр или мимолетный побег в химический туман поэтапно разрушают семейные связи, уничтожают социальный статус и приводят к полному духовному опустошению.

Режиссер выстраивает мизансцены так, чтобы подчеркнуть экзистенциальное одиночество зависимого человека: даже находясь в одной комнате и переживая общую боль, каждый персонаж заперт внутри собственного индивидуального ада. Так резкий, холодный световой дизайн, пульсирующие звуковые эффекты и гнетущие визуальные акценты – лишь усиливают ощущение внутренней тюрьмы, из которой герои отчаянно пытаются нащупать выход.

Особую глубину и эмоциональную достоверность спектаклю придает актерское самоотречение труппы, вынужденной работать на самом пределе своих психологических возможностей. Актриса Ажар Шакиржанова воплотила на сцене один из самых сложных, внутренне разорванных и трагических драматических женских образов. 

«Самое страшное в любой зависимости – это иллюзия контроля над своей жизнью. Каждому из наших персонажей поначалу казалось, что он может остановиться в любой момент: закрыть ноутбук, сделать последнюю ставку или принять последнюю дозу. Но в какой-то момент эта невидимая петля затягивается намертво, лишая человека воли. В камерном формате этого спектакля мы находимся на расстоянии вытянутой руки от зала, и я буквально вижу в глазах зрителей страх узнавания собственных скрытых болей. Мы не стремимся читать мораль, судить или обвинять кого-то с высоты сцены. Наша главная задача как актеров – показать ту страшную точку невозврата, когда человек полностью теряет свое человеческое лицо и предает самых близких людей. Если после закрытия занавеса хотя бы один человек в зале задумается и сделает шаг к спасению, значит, вся наша эмоциональная боль на сцене была не напрасна», – пояснила она.

Действительно, спектакль полностью выходит за рамки сугубо развлекательного или академического искусства, возвращая театру его первозданную, почти античную функцию – врачевание человеческих душ через сострадание, страх и последующее духовное очищение.

Сила драмеди в том, что он оставляет зрителя наедине с непростыми вопросами о личной ответственности, ценности универсальных рецептов спасения. В ходе сценического представления выстраивается радикальная хирургия, вскрывающая те социальные нарывы, о которых общество предпочитает стыдливо молчать.

Здесь не предлагается простых решений и мгновенного выхода из сложных ситуаций, но показывается возможность изменений для тех, кто готов признать проблему и начать путь к восстановлению. Это лишний раз доказывает, что современный театр может говорить на болезненные темы, создавая пространство для честного разговора о зависимостях, их последствиях и необходимости поддержки.

#Астана #театр #спектакль #премьера #терапия

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