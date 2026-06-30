Столетие Ермека Серкебаева отпразднуют в «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра

В рамках международного музыкального фестиваля «Опералия» «Астана Опера» представит грандиозную программу к 100-летию выдающегося казахского баритона народного артиста СССР Ермека Серкебаева. 4 июля масштабный концерт-посвящение «Ұлы даланың Ұлы дауысы» объединит на сцене Большого зала знаменитых казахстанских и зарубежных оперных мастеров, сообщает Kazpravda.kz

В текущем сезоне международный фестиваль «Опералия» уделяет особое внимание юбилеям основоположников национального классического искусства. Ранее в «Астана Опера» прошли знаковые события к 120-летию композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, а теперь продолжением этой исторической линии станет празднование столетия Ермека Серкебаева.

Программу концерта составят шедевры оперного, камерного и песенного репертуара легендарного вокалиста, ставшего символом целой эпохи. Сочинения, которые у миллионов слушателей прочно ассоциируются с именем «короля баритонов», прозвучат в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра «Астана Опера», а также приглашенных звезд.

Отдать дань уважения знаменитому казахскому певцу приедет Народный артист Узбекистана известный баритон Аваз Раджабов. Ведущий солист Государственного академического Большого театра им. А. Навои воплотил целую галерею ярких образов на родной сцене и выступает с гастролями за рубежом, успешно совмещая исполнительскую деятельность с преподаванием в качестве профессора в Государственной консерватории Узбекистана.

Мастерство певца получило широкое международное признание: он является обладателем гран-при и лауреатом престижных вокальных конкурсов в США, Турции, России, Армении, Казахстане и других странах.

«Имя Ермека Бекмухамедовича Серкебаева до сих пор звучит в международном оперном сообществе. Ермек Бекмухамедович остался в памяти как один из самых лучших и гениальных баритонов XX века. Он обладал комплексом вокальных и артистических данных: очень красивый тембр, безукоризненный вокал и, плюс ко всему, огромная душа. Каждая партия, каждая роль, исполненная мастером, запомнилась миллионам людей. Он гастролировал почти во всех городах своей родины и за ее пределами. И каждый концерт, каждый спектакль зрители принимали с большим восторгом. Я очень рад, что могу участвовать в юбилее этого великого мастера и исполнить ариозо Роберта из оперы «Иоланта» П. Чайковского – одно из самых ярких произведений из репертуара маэстро», – поделился Аваз Раджабов.

На сцену «Астана Опера» в этот вечер впервые выйдет признанное на международном уровне сопрано Венера Протасова. Певица окончила аспирантуру у всемирно известной оперной дивы Альбины Шагимуратовой и Итальянскую оперную академию под руководством великого маэстро Риккардо Мути, выступив в главных партиях на сценах Равенны и Токио.

Творческие успехи артистки отмечены званием Заслуженной артистки Татарстана, высшими театральными наградами республики и победами на престижных мировых конкурсах, включая Первую премию международного конкурса в Айроле (Италия) и призовое место легендарного конкурса имени М.И. Глинки.

«Мне было отрадно и волнительно получить приглашение выступить на концерте в честь юбилея выдающегося певца – известного баритона Ермека Серкебаева. Его голос богатейшей природы: красивого, запоминающегося тембра, свободного звучания во всех регистрах. Он поражает слух любого ценителя оперного искусства», – сказала Венера Протасова.

К числу приглашенных солистов присоединится харизматичный тенор Шохрух Юнусов – первый в истории оперный певец из Таджикистана, с отличием окончивший магистратуру Государственной консерватории им. Дж. Верди в Милане.

Талантливый артист был удостоен президентской стипендии у себя на родине, завоевал первую премию на знаменитом конкурсе Sanremo Junior в Италии и гран-при крупного музыкального фестиваля Musikalischer Regenbogen в Германии.

Вокалист получил широкую известность в ведущих зарубежных СМИ, когда во время пандемии поддерживал миланцев исполнением сложнейших арий с балкона своего дома. Сегодня исполнитель партий бельканто активно гастролирует по миру, представляет оперное искусство на площадках ЮНЕСКО и выступает на знаковых европейских сценах, включая Франкфуртскую оперу и миланский театр Даль Верме в партнерстве с артистами Ла Скала.

В свою очередь отечественную вокальную школу представят ведущие солисты «Астана Опера», среди которых Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Талгат Мусабаев, Медет Чотабаев, Расул Жармагамбетов, кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова, Алихан Зейнолла и другие известные мастера сцены.

Юбилейный вечер пройдет под управлением именитых дирижеров: народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина и итальянского маэстро Джузеппе Акуавивы. Высокий уровень звучания хоровых партий обеспечит главный хормейстер театра заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

В этот вечер будут исполнены всеми любимые вокальные произведения из репертуара Ермека Серкебаева, в том числе ария Абая из одноименной оперы А. Жубанова и Л. Хамиди, ария Айсулу из оперы С. Мухамеджанова, а также казахские народные песни «Суршақыз», «Япурай» и «Шапибай-ау».

Программу дополнят сочинения М. Мангитаева «Қазақстаным менің» и А. Зацепина «Надо мной небо синее». Слушателям также предложат каватину Фигаро из «Севильского цирюльника» Дж. Россини, ставшую визитной карточкой великого баритона, и другие шедевры мировой классики. Изюминкой концерта станет «Парафраз на тему Фигаро» для струнного оркестра Алмаса Серкебаева.