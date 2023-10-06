Ускоренную регистрацию введут для лекарств особой значимости

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Коллегия ЕЭК одобрила руководство по оценке особой значимости для здоровья населения лекарств для проведения ускоренной экспертизы при их регистрации, передает коррспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет медфармконтроля.  

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в комитете, документ позволит производителям при необходимости ускорения процедур применить обоснование. Это будет возможно, если лекарственное средство уникальное, излечивает или обеспечивает контроль над тяжелыми формами заболевания, предупреждает возникновение инвалидности или снижает смертность.

В руководстве предусмотрены показатели оценки пользы лекарства, которые позволяют оценить, насколько может быть продлена жизнь или сокращен период нетрудоспособности при применении препарата.

В ЕЭК считают, что ускоренный вывод на рынок препаратов с особой значимостью позволит восполнить потребности системы здравоохранения государств-членов и пациентов в новых высокоэффективных лекарствах.

#ЕЭК #регистрация #лекарства #экспериза

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