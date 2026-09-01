400 тысяч неактуальных карт пациентов выявили в медицинских информсистемах

Здравоохранение,Цифровизация

Министерством здравоохранения с помощью цифровых инструментов выявлено и исключено в медицинских информационных системах 400 тысяч неактуальных карт пациентов. Это предотвратило необоснованные расходы на медицинскую помощь и лекарства в размере 31 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в Минздраве, выстроена сквозная цепочка достоверности – от обращения пациента до оплаты медицинской организации. Единое хранилище выступает единым источником данных, цифровая идентификация подтверждает факт обращения пациента и исключает приписки, форматно-логический контроль проверяет событие до сохранения, единая система оплаты проверяет объём и качество помощи.

Таким образом, результат стал измеримым. Выявляемость дефектов при оплате выросла в 3,5 раза. Необоснованное потребление услуг снижено на 7,1 процента, это около 7 миллиардов тенге. Выявлены завышения на 10,6 миллиарда тенге. Только по неактивным получателям подушевого норматива эффект составил 3,2 миллиарда.

Риск-ориентированный надзор через цифровую систему управления ресурсами дал возможность выявить около 40 организаций, работавших без действующей лицензии, деятельность пяти приостановлена.

Также новая система впервые позволила установить более 2 тысяч специалистов с истёкшими сертификатами, из них более 50 отстранены от работы.

Создание единого цифрового контура здравоохранения позволяет реализовать простой принцип: деньги следуют за пациентом и реально оказанной ему медицинской помощью, отметили в министерстве.

#нарушения #пациенты #информсистема

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