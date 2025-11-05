Комплексная профилактика

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, с начала года в регионе зарегистрировано семь смертельных случаев суицида среди несовершеннолетних и 21 попытка. За аналогичный период 2024-го таковых было пять совершенных и 16 попыток.

– Среди тех, кто покончил жизнь самоубийством, 80 процентов приходится на мальчиков и 20 – на девочек. Основной причиной, почему подростки идут на такой крайний шаг, остаются семейные конфликты. Шестеро детей свели счеты с жизнью через повешение, один ребенок прыгнул с высоты. Что касается попыток, то здесь картина обратная: из 21 случая 19 пришлись на девочек и 2 – на мальчиков. Их возраст от 10 до 17 лет, – рассказала руководитель отдела охраны материнства и детства и обеспечения вакцинами облздрава Алия Шарбакова.

В регионе действуют телефоны доверия, мобильные группы психологов и психиатров, проводится комп­лексная межведомственная профилактическая работа по предупреждению суицидов среди детей и подростков. Для педагогов и медработников школ и колледжей регулярно проводят встречи с психологами, обучающие семинары и тренинги на тему распознавания тревожных сигналов и оказания поддержки подросткам из группы риска.

– Если произошла попытка суицида, сразу подключается мобильная группа с клиническим психологом и детским психиатром. Несовершеннолетний получает необходимую медицинскую и психиатрическую помощь, а затем его сопровождают психолого-педагогические службы. Для более адресной работы создана электронная база малообеспеченных семей и детей, склонных к рисковому поведению, – рассказала представитель облздрава.

Отдельное внимание уделяется консультативной помощи. При областном центре психического здоровья действуют телефоны доверия, по которым круглосуточно дежурят психологи и психотерапевты. Позвонив по номерам 8-7132-53-43-15 и

53-43-21, можно в любое время получить психологическую поддержку и консультацию специалистов. В прошлом году на номера телефонов доверия поступило 1 710 звонков, за восемь месяцев этого года – 612. Большинство обра­щений касались вопросов получения психотерапевтической помощи.

Кроме того, в Актобе работают четыре молодежных центра здоровья – «Жастар», «Жасдәурен», «Ювентус», действующие при городских поликлиниках № 2, 6, 7, и «Самғау» при клинике семейной медицины. В этих центрах подростки и молодые люди могут получить консультацию специалистов, помощь и поддержку в сложных ситуациях.

Следить за поведением ребенка

Чтобы остановить эту тревожную тенденцию, в регио­не создаются специальные структуры. Одна из них – центр психологической поддержки Jan Ahual, созданный по поручению Главы государства в связи с ростом случаев буллинга и подростковых суицидов.

Подобные учреждения действуют сегодня во всех регионах страны. Их главная цель – своевременно выявлять риски и помогать семьям. Только в этом году специалисты цент­ра в Актобе провели более 600 консультаций для детей, родителей и педагогов.

По словам заведующей отделом центра Jan Ahual Майры Сарсенгалиевой, именно сентябрь – самый сложный период адаптации для школьников и студентов. В это время подростки особенно уязвимы, и задача специалистов – вовремя распознать тревожные сигналы.

Психолог также отмечает, что попытка суицида никогда не бывает случайной. Это всегда крик о помощи.

– Первые признаки, на которые должны обратить внимание родители, связаны с изменением поведения ребенка. Если он становится чрезмерно агрессивным или, наоборот, замыкается в себе, резко меняется его настроение, начинает раздавать свои вещи или проявлять интерес к теме смерти – это серьезный повод насторожиться. Очень важно не обвинять подростка, а поговорить с ним спокойно и показать, что он не один, что рядом есть взрослые, готовые услышать и поддержать, – подчеркивает специалист.

Также она обращает внимание на важный факт: подростковый возраст в настоящее время может начинаться значительно раньше, чем принято было считать ранее. Нередко первые изменения в поведении и восприятии мира проявляются уже в 10, а иногда и в 9 лет. Это зависит от индивидуальных физиологических и психологических особенностей ребенка, поэтому важно быть особенно внимательными к любым тревожным сигналам вне зависимости от возраста.

В практике центра были случаи, когда дети предпринимали опасные шаги под влиянием фильмов или конфлик­тов с близкими. Так, одна школьница младших классов попыталась повеситься после просмотра сцены из популярного сериала «Игра в кальмара». Девочка призналась: ей просто хотелось проверить, что чувствует человек в момент смерти. К счастью, родители оказались рядом.

В другом случае восьмиклассница выпила горсть табле­ток для похудения. Причиной стали постоянные упреки матери по поводу внешности и низкая самооценка. Бывают и более тяжелые истории: подросток из неблагополучной семьи отказался возвращаться домой, где отец злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на мать. Некоторое время мальчик жил в кризисном центре и проходил курс психологической поддержки.

– Современные дети – это поколение, которое растет с гаджетами в руках, они более эмоциональны и впечатлительны. Виртуальное общение часто заменяет им реальных друзей, и многие остаются один на один со своими переживаниями. Суицидальные мысли возникают там, где подросток не чувствует поддержки семьи или учителей, где его проблемы кажутся невидимыми и неважными для взрослых. Поэтому главная профилактика – это внимание. Нужно разговаривать с детьми, интересоваться их делами, улавливать изменения в настроении, – отмечает Майра Сарсенгалиева.

«Я – рядом»

Одним из важных инструментов профилактики подросткового суицида стало онлайн-­анкетирование, которое проводят в школах в начале учебного года. Ребят просят ответить на вопросы о буллинге, отношениях в семье, классе и со сверстниками. Все анкеты анализируют специа­листы Jan Ahual. Если выявляются тревожные сигналы или потенциальная угроза жизни ребенка, психологи выезжают в школу, проводят беседы с подростками определенного возраста, подключают педагогов, родителей, а при необходимости и полицию.

Консультации в центре проходят анонимно и конфиденциально. Специалисты работают как с детьми, так и с родителями. Взрослым объясняют откуда у ребенка берутся агрессия, тревожность или паника. Иногда одной беседы достаточно, но бывают случаи, когда терапия длится месяцами. Все зависит от глубины проблемы.

Сегодня в каждой школе области работает собственный психолог, а в случае кризисной ситуации родители и дети могут обратиться в центр Jan Ahual. Специалисты напоминают: любое проявление суицидальных мыслей – это не каприз и не манипуляция, а сигнал о том, что ребенку нужны помощь и внимание.

За сухими цифрами тревожной статистики всегда стоят человеческие судьбы, детские голоса, которые так и не были услышаны вовремя. Каждая потерянная жизнь напоминает о том, что подростковая боль реальна, и рядом всегда должен быть кто-то, кто ее заметит и вовремя поддержит.

Мы, взрослые, можем и должны стать для детей этим спасательным кругом – внимательным разговором, доверительным взглядом, простым «Я – рядом». Иногда именно эти слова и жесты способны удержать ребенка от непоправимого шага.