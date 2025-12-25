– Юлия Валерьевна, какие тревожные сигналы указывают на эмоциональное неблагополучие подростка?

– Пик активности саморазрушающего поведения у детей, как правило, приходится на 15–17 лет. Подросток может проявлять тревожность, становится беспокойным, плохо ест и спит, у него внезапно могут возникнуть какие-то проблемы. Он перестает общаться с друзьями, больше времени проводит со своим мобильным телефоном.

Все эти признаки родители обычно видят, но не придают значения, ссылаясь на усталость ребенка. А в этом возрасте важно быть особо внимательным! Нужно интересоваться его делами, обращать внимание на его эмоцио­нальное самочувствие, сон и аппетит. Если они нарушены, а подросток часто проявляет агрессию, замкнутость или тревожность, – это те сигналы, которые должны быть своего рода красным флагом для семьи.

Одной из распространенных причин возникновения суицидальных мыслей может стать неразделенная любовь, которую подростки переживают очень тяжело. Другим наиболее частым фактором, влияющим на эмоциональное состояние подростка, выступает семья. Ведь именно она может быть как опорой для ребенка, так и источником негатива, постоянных переживаний и потрясений.

Также можно выделить буллинг. К примеру, дружили несколько ребят – и между ними произошла ссора. Из-за чего один из них попал в непонимание, впоследствии он сталкивается с буллингом со стороны своих бывших друзей. Нельзя сбрасывать со счетов и генетику. Если в роду были люди с саморазрушаю­щим поведением, то это является клинической картиной того, что все может повториться на наследственном уровне.

За 22 года моей практики было немало случаев, когда ребята сами приходили и признавались, что их пугают собственные негативные мысли. В такие моменты важно брать ситуацию под контроль. Ведь если вовремя не оказать психологическую помощь, не поддержать ребят, это может печально закончиться. Тревожные мысли становятся навязчивыми, не дают нормально взаимодействовать с учителями и детьми. А когда к этому добавляется еще и сбой в питании и сне, то подростку остро необходима рука помощи.

В такие моменты дети обычно пугаются и ищут поддержки. Чаще всего учащие­ся приходят за психологической помощью сами, реже это замечают классные руководители и педагоги-предметники, которые просят обратить внимание на изменения в их поведении. И только на третьем месте находятся родители. К сожалению, они выявляют странное и непривычное в действиях своих детей гораздо реже.

– Какие ошибки совершают родители?

– Чаще всего родители забывают о том, что любому подростку нужны в первую очередь внимание и доверие. Когда этого нет, требуется очень много времени и сил, чтобы наладить контакт родителей с детьми. А ведь, чтобы избежать такой ситуации, достаточно интересоваться у ребенка, как прошел его день, что он думает по поводу чего-то, вникать и не отстраняться, когда он делится мыслями.

К сожалению, в современных реалиях возможность просто поговорить со свои­ми детьми есть не у всех. В семьях, где есть доверительный контакт, риск суицидальных мыслей минимальный. Непонимание в семье приводит к тому, что подросток начинает думать: меня никто не слышит, не понимает, не знает, какой я. Постепенно начинает подкрадываться тревожное депрессивное состояние.

Некоторые родители, узнав о том, что их ребенок находится в таком состоянии, недоумевают, где была ими совершена ошибка. Но все же большинство взрослых понимают свои упущения. Бывает, что только услугами психолога не обойтись и требуются помощь невропатолога, терапевтические средства, чтобы ребенок элементарно мог выспаться и выйти из критического состояния.

Зачастую такие дети определяются благодаря внимательности педагогов. Были случаи, когда учителя помогали преодолеть суицидальное настроение, предложив записаться на кружок и заняв их полезными и созидательными делами.

– Как соцсети влияют на состояние подростков?

– В свое время в социальных сетях были такие запрещенные игры, как «Синий кит», «Тихий дом» и другие, которые угрожали жизни детей. Для борьбы с этим злом проводились масштабные мероприятия даже на уровне государства.

Сегодня опасность представляют закрытые онлайн-сообщества, их выявлением занимаются соответствующие госорганы. Но и школа не остается в стороне. Если ребенок состоит в подобного рода запрещенных онлайн-сообщест­вах, в первую очередь это отражается на аватарах в соцсетях и мессенджерах, а также его внешнем виде и поведении. И классный руководитель обращает на это внимание.

– Какая работа ведется в школе, чтобы снизить риски?

– Мы организовываем классные часы, где стараемся раскрыть подобные болезненные темы, тематические родительские собрания. Хороший результат показывают и волонтерские программы, когда учащиеся помогают недоношенным детям, заботятся о бездомных животных, занимаются сборами для Дома мамы.

Благодаря этому они больше понимают, что нельзя идти на поводу своих тревожных мыслей, сдаваться и опускать руки, нужно всегда двигаться только вперед. Это тоже рабочий и проверенный на практике механизм. И мы стараемся ребят, которые находятся под нашим присмотром, задействовать в подобных мероприятиях, чтобы они не оставались наедине со своими пугаю­щими мыслями.

В школе постоянно развешиваются на досках объявлений и раздаются на руки специальные памятки. Делаем все, чтобы информация о признаках суицидального настроения дошла не только до учащихся, но и до их родителей. Важно, чтобы взрослые участвовали в жизни своих детей, несмотря на свою постоянную занятость.

Лучшим щитом в борьбе с суицидальными мыслями может стать информированность. Многие боятся говорить вслух об этой проблеме, но, думается, что напрасно. Лучше предупредить, чем позже жалеть о том, что не сделано.