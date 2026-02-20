Добро и зло

Одной из скрытых угроз совре­менности считается буллинг в школах. Именно он стоит за рос­том конфликтов, насилия среди подростков, а также снижением доверия к школе, возникновением в раннем возрасте психологичес­ких травм и... суицидами.

В нашей стране существование этой проблемы признано государством: понятие буллинга закреп­лено в нормативных до­кументах, а его профилактика включена в систему образования. Как отметил в своем выступлении на ­Августовской конференции прошлого года «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман» ­Президент Касым-Жомарт Токаев, важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир – расти ответственными и трудолюбивыми, уметь различать добро и зло.

Глава государства тогда подчеркнул, что школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности. И ни в коем случае нельзя допускать проявлений буллинга, жестокос­ти и агрессии.

– Буллинг можно считать одним из главных триггеров для совершения детьми поступков, которые уже никак не исправить. Но если есть понимание со стороны семьи и друзей, то, как правило, подростки справляются даже с этой проблемой, – рассказывает­ педагог-психолог гимназии № 40 Юлия Скопинцова. – Под буллингом надо понимать ситуацию, когда плохо, как говорится, на всех фронтах. Ребенок чувствует себя неуверенно, думает, что его никто не понимает. И при таких обстоятельствах любая неудачная шутка может стать отправной точкой в непоправимое.

К сожалению, многие родители не замечают, что оскорбления, насмешки, бойкот, давление в коллективе и травля в Интернете давно вышли за рамки простых «детских конфликтов» и превратились в серьезный социальный вызов. Это не разовая ссора, а сис­тематическое преследование, при котором один или несколько детей оказываются в позиции силы по отношению к жертве. Оно может проявляться в физическом насилии, словесных унижениях, социальной изоляции или киберпреследовании. Особенно опасна психологическая травля, которая не оставляет синяков, но наносит глубокие эмоциональные раны.

Корень проблемы

Причины травли разнообразны: стремление доминировать, копирование агрессивных моделей поведения из семьи или Интернета, отсутствие чувства сопереживания. А поводом для нападок может стать любая особенность, будь то отличительная внешность, успеваемость по учебе, социальный статус, какие-либо интересы или чрезмерная застенчивость.

– Уверена, в каждой школе присутствуют хоть малейшие признаки такого негативного поведения среди учащихся. Просто взрослые не всегда это замечают. А повод задирать кого-то, думаю, всегда найдется, потому что дети не похожи друг на друга. Одни страдают от полноты или худобы, другие – от плохого зрения или маленького роста, третьи – от бедности и социального статуса, а кого-то недолюбливают просто за отличную успеваемость или незнание совре­менных трендов в подростковой среде. Элементарно у всех семей разный уровень дохода. Могут дразнить даже за недостаточно хороший телефон, странный или старомодный стиль одежды. Чтобы не попасть в число таких жертв и в итоге не стать изгоями, большинство детей не хотят выделяться из толпы и делают так, как принято у всех, потому что для школьников мнение одноклассников зачастую важнее мнения их родителей, – поделилась мама учащейся 9-го класса школы-гимназии № 7 города Тараза Лариса Губашева.

Что касается учебного заведения, которое посещает ее дочь, то за последнее время родительнице не приходилось слышать о драках или планомерной травле кого-то из учеников.

– В нашей школе очень хорошо поставлена работа службы психологической поддержки. Ее сот­рудники наладили тесную связь с педагогами и родителями. Они постоянно проводят тематичес­кие круглые столы, семинары, родительские собрания, – подчерк­нула она.

Кстати, на одной из таких школьных встреч был показан фрагмент из художественного кинофильма «Чучело». Позже при обсуждении выяснилось, что порою не только дети, но и взрослые не совсем понимают, что значит буллинг. Эпизод из киноленты стал наглядным примером такого поведения, поэтому психологи призывают не проходить мимо, если вы вдруг наб­людаете аналогичную картину в реальной жизни. Важно вмешаться или же сообщить ответственным лицам.

– В каждом конфликте, связанном с буллингом, есть три стороны: жертва, агрессор и свита, с согласия которой и происходят нападки. Последние, как правило, никому не рассказывают об этом, молча поддерживая эту травлю. Я была на тренинге, где родители оказались на месте каждой из сторон, пытаясь объяснить причины своего поведения. Психологи выслушали мнение всех участников и попытались ориентировать их в правильном направлении, – продолжает Лариса Губашева.

По ее словам, одни настраивают детей отвечать агрессией на насилие в свой адрес, другие вовсе не защищают и не поддерживают своих сыновей-дочерей. И вот на подобных встречах родителей учат, как правильно поступить, к кому обратиться за помощью, если это случилось с их ребенком.

Кстати иногда школьные психологи с согласия родителей даже сопровождают учебный процесс, если выявляют, что ученик стал проявлять агрессию, часто пропус­кать занятия, опаздывать.

– Администрация, педагоги и родительский комитет стараются не доводить ситуацию до крайности. В этом плане чувствуется единство. Импонирует, что взрос­лые не равнодушны к судьбе детей и вместе противостоят буллингу. В этой связи хочется выразить слова благодарности педагогу Михаилу Платову, который ведет предмет «Глобальные компетенции» и помогает бороться с негативным поведением подростков. У него индивидуальный подход к каждому ученику. Он видит потенциал ребят и старается направить его в созидательное русло, дать учащимся­ возможность самореализоваться. Его уроки способствуют тому, чтобы дети не думали о плохом, а видели перспективы светлого будущего и хотели достичь высоких целей. Это дорогого стоит, – резюмировала мама школьницы.

Детям важно внимание

А в школе-лицее № 3 учатся дети жительницы Тараза Заманы Исмаиловой. Это учебное заведение сравнительно новое, оно было построено в 2017 году. Учитывая разнородный контингент прибывших учеников, руководство учреждения выстроило четкую систему по предотвращению буллинга. Большое внимание в этой школе сейчас уделяют работе с родителями. Каждую четверть проводятся разноплановые ­собрания по актуальным вопросам. Отдельно организовывают встречи с отцами, где обсуждают подходы к мужскому воспитанию, беседы с мамами учениц.

– Честно признаться, была прият­но удивлена вниманием со стороны администрации школы к вопросам социального благополучия в стенах учебного заведения, – отмечает Замана Исмаилова. – Помимо учебных вопросов, которые часто решаются в чате класса, наш классный руководитель на еже­дневной основе проводит опрос по возвращению учеников домой. Она постоянно напоминает о недопус­тимости нахождения подростков без присмотра родителей на улице после десяти часов вечера. А во время нахождения в школе ребята находятся под контролем педагогического коллектива.

Родительница уверена, что буллинг всегда происходит с молчаливого согласия взрослых. И если где-то присутствует травля, то виноват в этом также учитель. Конфликт нужно пресекать еще в самом начале разногласий. По ее словам, важно действовать решительно, вплоть до крайних мер и исключения зачинщиков из школы.

Учащийся 10-го класса, министр спорта школьного парламента Таразской многопрофильной гимназии № 41 им. А. Пушкина Эрик Тен считает, что буллинг – это самое неприятное явление, которое может иметь место в каком-либо коллективе. Причем неважно – детский он или взрослый.

– Я крайне негативно отношусь к такому поведению, как высмеи­вание и угнетение сверстников, травля и насилие, – сказал школьный активист. – Ведь все это ведет к раздору, психологической подавленности жертвы, потере взаимосвязи с внешним миром, отсутствию желания жить. Почему мы сталкиваемся с буллингом? На мой взгляд, дело в воспитании. Кому-то в семье объясняют, что хорошо, что плохо, а кому-то – нет. И здесь большая ответственность ложится не только на плечи родителей, но и педагогов. Важно с раннего возраста приучать детей выстраивать хорошие взаимоотношения со сверстниками, объяс­нять им, что такое поддержка и согласие, показывать яркие примеры дружбы, которых много и в жизни, и в литературе.

Старшеклассник уверен, что с буллингом в обществе нужно бороться. К тому же важно помнить, что любое действие, тем более несущее зло и насилие, приводит к последствиям, которые могут обернуться против нападающих.

Последствия буллинга отра­жаются не только на жертвах, но и на всей школьной среде. Дети, подверг­шиеся травле, чаще сталкиваются с тревожными расстройст­вами, депрессией, снижением успеваемости и социальной изоляцией. В крайних случаях это может привести к суицидальным мыслям.

Родители же, как правило, узнают о проблеме слишком поздно. А сами подростки нечасто рассказывают о буллинге, потому что боятся ухудшения ситуации или не верят, что им еще можно помочь. Они привыкают к роли жертвы, и это формирует чувство беспомощности, которое может сохраняться во взрослой жизни. Агрессоры же, наоборот, закреп­ляют модель насильственного поведения, которая проявляется в будущем в виде правонарушений и проблем в отношениях.

Психолог Юлия Скопинцова советует чаще разговаривать со своим ребенком, узнавать, чем он увлекается, с кем общается, что его беспокоит. Несмотря на большую занятость, родителям важно уделять детям время и внимание, чтобы они не чувствовали себя одинокими, покинутыми, непонятыми. Подростки должны знать свою значимость и ценность, ощущать любовь и заботу, видеть цель в жизни и мотивацию.

В последние годы государство усилило правовую защиту детей. В организациях образования Министерством просвещения утверж­дены правила профилактики травли, в том числе в интернет-пространстве. В стране также введена административная ответственность за буллинг и кибербуллинг, что стало важным шагом в обеспечении принципа неотвратимости наказания и усилении ответственности всех участников образовательного процесса.

Специалисты подчеркивают: замалчивание проблемы только усиливает ее. Школа должна стать пространством безопасности, где каждый ребенок чувствует уважение и поддержку. Для этого необходимы системные меры – от правового регулирования до образовательных программ и работы школьных психологов.

Буллинг – это не частная проблема отдельного класса или школы, а индикатор состояния общества. От того, как сегодня взрослые реагируют на травлю, зависит, каким будет поколение завтра – склонным к диалогу и взаимному уважению или привыкшим решать вопросы силой. Остановить травлю можно только тогда, когда перестанут молчать все – дети, родители, учителя и общество в целом.