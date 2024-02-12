Ужесточить ответственность за нападение на медработников намерен Минздрав

Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство здравоохранения сообщило об инициировании защиты медицинских работников через поправки в уголовный кодекс, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в министерстве, в последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медицинских работников.

- Министерство здравоохранения считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, совершенно антигуманными и противоправными, и намерено усиливать  защиту медицинского персонала, используя инструменты законодательного поля.

Министерством здравоохранения будут повторно инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга, - говорится в заявлении Минздрава.

В ведомстве добавили, что предлагаемые нормы в Уголовный кодекс призваны значительно усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям.

- В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов, - заключили в Минздраве.

 

#Уголовный кодекс #поправки #Минздрав #нападение #медработники

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