Ужесточить ответственность за нападение на медработников намерен Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило об инициировании защиты медицинских работников через поправки в уголовный кодекс, передает Kazpravda.kz.
Как отметили в министерстве, в последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медицинских работников.
- Министерство здравоохранения считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, совершенно антигуманными и противоправными, и намерено усиливать защиту медицинского персонала, используя инструменты законодательного поля.
Министерством здравоохранения будут повторно инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга, - говорится в заявлении Минздрава.
В ведомстве добавили, что предлагаемые нормы в Уголовный кодекс призваны значительно усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям.
- В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов, - заключили в Минздраве.