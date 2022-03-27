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В Алматинской области запущен завод по производству высокомарочного кремния

В Каратальском районе Алматинской области завершена модернизация и запущено производство высокомарочного кремния ТОО "Металлургический комбинат "KazSilicon".

Запуск завода, реконструированного на средства частных инвесторов, состоялся с участием акима области Каната Бозумбаева.

Общий объем инвестиций составил порядка 4 миллиардов тенге.

В рамках модернизации на заводе проведены строительно-монтажные работы, отремонтировано оборудование и печи, закуплены необходимые материалы.

Завод, впервые запущенный в 2006 году, практически получил вторую жизнь.

В регионе ожидают, что завод не только вернет себе славу высокотехнологичного предприятия по производству металлургического кремния, но и окажет мультипликативный эффект на экономику области.

"В своем ежегодном Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. На этом вопросе он подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип "сильные регионы – сильная страна" остается неизменным. Восстановление предприятий обрабатывающей промышленности, таких как KazSilicon, придает важное значение развитию регионов. Экспортная направленность предприятия обеспечит социально-экономическую стабильность", - отметил в своей речи аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Доля казахстанского содержания в готовой продукции составит 80 процентов, а ее поставки запланированы более чем в 20 стран мира.

"Продукция завода будет полностью ориентирована на экспорт и соответствовать всем мировым требованиям качества. В числе приоритетов нашего предприятия – внедрение инновационных технологий, социальная поддержка работников, обеспечение безопасности труда и экологичности производства. Сегодня, запустив новый завод, мы уверены, что его работа окажет большой положительный эффект на социально-экономическое развитие региона", - сказал генеральный директор ТОО "Металлургический комбинат "KazSilicon" Марат Сарсенов.

Модернизация и запуск предприятия позволили создать новые рабочие места и обеспечить местное население более 200 постоянных рабочих мест.

"Для меня, моей семьи, для многих жителей нашей области сегодняшний запуск завода – долгожданное событие. Инвестиции, условия, созданные для привлечения инвесторов, позволили не просто возродить предприятие, которое последние 7 лет полностью прекратило свою деятельность, а дать людям уверенность в завтрашнем дне, предоставив им возможность вновь заниматься любимой работой. Символично, что это значимое событие состоялось в дни празднования Наурыз мейрамы. Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником, а своих коллег – с началом большой работы", - поделился впечатлениями сотрудник завода KazSilicon Данияр Нурахынов, начинавший работать на предприятии еще в 2006 году.

Проектная мощность завода ТОО "Металлургический комбинат "KazSilicon" - 6 тысяч тонн металлургического кремния в год. Кремний пользуется большим спросом в отраслях металлургии и в производстве высокоточных электроприборов во всем мире. Завод будет обеспечиваться сырьем в виде жильного кварца за счет добычи на собственном месторождении Сарыкульское близ села Жалыбулак Каратальского района.

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