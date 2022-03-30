В Центре миротворческой подготовки состоялась рабочая встреча представителей Управления начальника тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан и Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В ходе информационного обмена рассмотрены вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности военных объектов.

Представители Вооруженных сил Казахстана ознакомились с опытом по организации учета, хранения, контроля и оценки технического состояния боеприпасов, а также обменялись мнениями в вопросах строительства объектов хранения материального имущества и применения технических средств охраны.

В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вооруженных силах Казахстана продолжается реализация мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения.