Invest caravan: прокурор СКО и инвесторы обсудили развитие новых производств

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По поручению Генпрокурора РК в СКО продолжается реализация проекта Invest Caravan, направленного на защиту прав инвесторов и устранение административных барьеров. В рамках рабочей поездки прокурор области Ержан Дюсекенов посетил предприятия и объекты инвестиционных проектов, реализуемых на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган

В течение двух дней он ознакомился с работой действующих предприятий и ходом строительства новых производств в сферах машиностроения, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Также ему продемонстрировали проект строительства многопрофильной областной больницы с участием турецких инвесторов.

Участники встречи обсудили вопросы реализации проектов, подключения к инженерной инфраструктуре, оформления земельных отношений, получения разрешительной документации и исполнения обязательств государственными органами.

Инвесторам разъяснили механизмы прокурорской защиты их прав. Все озвученные вопросы взяты прокуратурой области на контроль для принятия необходимых мер и дальнейшего сопровождения инвестиционных проектов.