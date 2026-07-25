Символы надежды

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее проходит международная экологичес­кая выставка Let’s Forest Kazakhstan – Ash to Art in Semey. Экспозиция, посвященная возрождению природы после масштабного пожара 2023 года, стала символом восстановления и диалога между Казахстаном и Южной Кореей.

фото Анатолия Тернова

Инициатором проекта выступила Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO). Организаторы тесно сотрудничают с Министерством экологии и природных ресурсов РК, акиматами области и города, а также с резерватом «Семей орманы».

Центральной идеей выставки стало художественное осмысление трагедии и последующего процесса восстановления. Перед глазами жителей и гостей города предстали величественные скульптуры животных и мифических существ, изготовленных из древесины деревьев, некогда ставших жертвами огненной стихии.

– Для меня особенно важно, чтобы зритель увидел, что дерево пережило лесной пожар. Поэтому я не прячу его под краской, а помогаю дереву рассказать свою историю, – поведал автор экспозиции Чон Чан И – мастер, посвятивший скульптуре более 30 лет и нашедший в этом проекте новое измерение своей работы.

Выставка Let’s Forest Kazakhstan – Ash to Art in Semey – это плод кропотливой работы международной команды, объединившей художников, фотографов, техспециалистов из Южной Кореи и Казахстана. Месяцы трудов в Семее увенчались созданием как миниатюрных объектов, так и монументальных композиций.

Музыкальным сюрпризом для гостей выставки стало выступление артистов с инструментами, созданными из обожженной древесины. Привлек внимание и перформанс рисования углем из сгоревшего леса. Художница Анастасия создала пейзаж под аккомпанемент специально написанной песни, а затем предложила всем желающим присоединиться к творческому процессу.

Let’s Forest Kazakhstan – Ash to Art in Semey – это часть масштабного международного проекта по восстановлению лесных массивов. В «Семей орманы» для посадки сосен выделено 100 га: 20 га уже высажено в 2025-м и 80 га посадят в этом году. Работы проводятся под руководством корейских специалистов, формируются экспериментальные участки для повышения приживаемости саженцев.

А еще одним ярким символом надежды стала огромная скульптура «Хранитель леса», установленная в Каштакском лесничестве. Она служит напоминанием о силе возрождения и хрупкости природы.

#Семей #выставка #Ash to Art in Semey #Let’s Forest Kazakhstan

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