В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»

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Маргулан Бейсекенов

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках регионального проекта ПРООН­ «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма в Цент­ральной Азии». Участниками представительного форума стали эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также сотрудники ООН из Японии и Швейцарии.

фото пресс-службы МКИ

Цель форума – обмен опытом и обсуждение актуальных воп­росов молодежной политики, предоставление информации о текущем состоянии и приоритетах в области прав и потребностей молодежи. В ходе работы эксперты из Центральной Азии и ООН определят основные приоритеты для регионального сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в рамках форума предусмотрены выступления представителей государственных органов, подведомственных организаций, НПО, духовенства и структур, занимающихся вопросами развития молодежи и ее занятости в странах Центральной Азии.

#Алматы #молодежь #форум #МКИ

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