В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
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Маргулан Бейсекенов
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках регионального проекта ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии». Участниками представительного форума стали эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также сотрудники ООН из Японии и Швейцарии.