В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»

Цель форума – обмен опытом и обсуждение актуальных воп­росов молодежной политики, предоставление информации о текущем состоянии и приоритетах в области прав и потребностей молодежи. В ходе работы эксперты из Центральной Азии и ООН определят основные приоритеты для регионального сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в рамках форума предусмотрены выступления представителей государственных органов, подведомственных организаций, НПО, духовенства и структур, занимающихся вопросами развития молодежи и ее занятости в странах Центральной Азии.