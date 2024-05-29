ОПГ принуждала девушек к занятию проституцией в Астане

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МВД при координации ГП провело оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик» по противодействию торговле людьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД с 22 по 24 мая выявлено 49 фактов торговли людьми, 9 из которых в отношении несовершеннолетних.

«По результатам за создание и руководство ОПГ в отношении осуществляющих противоправную деятельность, связанную с «трафиком» людей, начато три досудебных расследования. К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти «элитных» банных комплексов», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты деньги и 6 авто. Основные фигуранты арестованы.

Также сообщается, что аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь изъяты более 1 млн тенге, 16 тыс. долл. США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу.

Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ находится в производстве.

В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством. Так, в Караганде задержана группа, организовавшая «бизнес» путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия.

За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год. Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны, добавили в МВД.