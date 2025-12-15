В Астане прошла встреча с писательницей Диной Валуйских

Мероприятие позволило провести дискуссию о развитии детективного жанра в отечественной литературе, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Творческая встреча была посвящена обсуждению книги «Я знаю твою тайну» – психологического триллера, выстроенного по классике герметичного детектива. Четыре героини произведения оказываются запертыми в доме, из которого не могут выбраться, и с этого момента все последующие события становятся для них ходами в отчаянной игре на выживание. Для книги характерны напряженная интрига и многообразие моральных дилемм, встающих перед персонажами.

– Мне хотелось попробовать себя в детективном жанре, но не в классике, а в легкой, развлекательной истории: местами смешной, несерьёзной и без хеппи-энда. Многие персонажи выросли из реальных людей, доведенных до крайностей или абсурда. Иногда это мои близкие. Я беру «костяк» характера – основу человека, которого хорошо знаю, – а потом смешиваю черты разных людей, создавая нового героя, – отметила Дина Валуйских.

По словам писательницы, детектив для нее – это разговор о людях, а не о преступлениях. Именно поэтому характеры героев книги «Я знаю твою тайну» отличаются психологической углубленностью. Внешним эффектам Дина Валуйских предпочитает динамичность действия и насыщенную выразительность образов.

Участниками встречи, организованной книжным блогером Элиной Петровой, стали известные писатели и поэты. Они высоко оценили работу Дины Валуйских и обменялись мнениями о моральных проблемах, поднятых в ее произведении. Обсуждение книги постепенно переросло в конструктивный диалог о настоящем и будущем детективного жанра в казахстанской литературе. В завершение мероприятия Дина Валуйских поблагодарила читателей за ценные критические замечания и поделилась своими дальнейшими творческими планами.

