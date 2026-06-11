Подведены итоги республиканского проекта «Кітап оқып, тұлға боламын»

Образование,Литература
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Проект направлен на популяризацию чтения, развитие культуры знаний и поддержку личностного роста молодежи.

фото организаторов

Как отметил его организатор Бакдаулет Дос­мухамедулы, главные задачи конкурса – развитие казахского языка, популяризация отечественной литературы и формирование у молодежи устойчивой привычки к чтению.

– Сегодня дети и подростки все больше времени проводят с гаджетами. Мы стремимся показать, что книга остается важнейшим инструментом развития личности. Чтение расширяет кругозор, улучшает память, способствует интеллектуальному росту и формирует культуру мышления, – подчерк­нул он.

Проект проводится в три этапа. Каждый месяц участники читают одну книгу определенного жанра. В этом году конкурсанты должны были прочитать: «Муд­рец степи – Майкы-би» Торегали Казиева, «Выстрел в ночи» Кемеля Токаева и «Атау кере» Оралхана Бокея. Книги предоставлялись участникам в электронном формате. По завершении каждого этапа проводилось онлайн-тестирование из ста вопросов. На выполнение заданий отводилось 16 минут.

В финал прошли десять участников. Победителем конкурса стала Асия Канаткызы (Алматы), получившая главный приз в размере 2 млн тенге. Обладателем второго места и приза в 1 млн тенге стал Нурсултан Кенжетаев (Шымкент). Третье место и 500 тыс. тенге присудили Султанали Ринат­улы (Алматинская область). Остальные финалисты также получили денежное поощрение.

Одна из финалисток конкурса – учитель казахского языка и литературы из Атырауской области Жибек Губайдуллина. Она принимает участие в проекте второй раз и дважды сумела выйти в финал.

– Я работаю в школе с 1993 года и убеждена, что, преж­де чем требовать от учеников любви к книге, учитель сам должен быть читающим человеком. Если я не буду читать и показывать детям личный пример, то как смогу мотивировать их? К сожалению, сегодня многие школьники читают значительно меньше, чем раньше. Даже произведения школьной программы нередко даются им с трудом. Поэтому участие в этом конкурсе для меня – не профессиональная обязанность, а личный интерес и возможность постоянно развиваться, – рассказывает Жибек Губайдуллина.

Она подчеркивает, что секрет успешного прохождения тестов заключается не только в скорости, но и в глубоком, вдумчивом чтении.

– Высокая скорость приходит тогда, когда внимательно читаешь книгу, запоминаешь детали и погружаешься в текст. Это серьезный интеллектуальный труд. Полностью поддерживаю инициа­тивы Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и уверена, что интерес к книгам в нашей стране будет только расти, – говорит педагог.

Примечательно, что среди участников были не только жители Казахстана, но и этнические казахи из Монголии, Китая и Южной Кореи. Проект, инициатором которого выступил предприниматель и меценат Сырымбек Тау, реа­лизуется при информационной поддерж­ке Министерства культуры и информации с 2021 года. За это время его участниками стали более 100 тыс. человек.

#дети #проект #книги #чтение

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Преодолеть разрыв: как Казахстан намерен связать науку, биз…
Глава Сената выступил на вручении дипломов выпускникам NU
Видеословарь жестового языка запустили в Казахстане
Великий писатель земли кыргызской

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]