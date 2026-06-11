Подведены итоги республиканского проекта «Кітап оқып, тұлға боламын»

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Как отметил его организатор Бакдаулет Дос­мухамедулы, главные задачи конкурса – развитие казахского языка, популяризация отечественной литературы и формирование у молодежи устойчивой привычки к чтению.

– Сегодня дети и подростки все больше времени проводят с гаджетами. Мы стремимся показать, что книга остается важнейшим инструментом развития личности. Чтение расширяет кругозор, улучшает память, способствует интеллектуальному росту и формирует культуру мышления, – подчерк­нул он.

Проект проводится в три этапа. Каждый месяц участники читают одну книгу определенного жанра. В этом году конкурсанты должны были прочитать: «Муд­рец степи – Майкы-би» Торегали Казиева, «Выстрел в ночи» Кемеля Токаева и «Атау кере» Оралхана Бокея. Книги предоставлялись участникам в электронном формате. По завершении каждого этапа проводилось онлайн-тестирование из ста вопросов. На выполнение заданий отводилось 16 минут.

В финал прошли десять участников. Победителем конкурса стала Асия Канаткызы (Алматы), получившая главный приз в размере 2 млн тенге. Обладателем второго места и приза в 1 млн тенге стал Нурсултан Кенжетаев (Шымкент). Третье место и 500 тыс. тенге присудили Султанали Ринат­улы (Алматинская область). Остальные финалисты также получили денежное поощрение.

Одна из финалисток конкурса – учитель казахского языка и литературы из Атырауской области Жибек Губайдуллина. Она принимает участие в проекте второй раз и дважды сумела выйти в финал.

– Я работаю в школе с 1993 года и убеждена, что, преж­де чем требовать от учеников любви к книге, учитель сам должен быть читающим человеком. Если я не буду читать и показывать детям личный пример, то как смогу мотивировать их? К сожалению, сегодня многие школьники читают значительно меньше, чем раньше. Даже произведения школьной программы нередко даются им с трудом. Поэтому участие в этом конкурсе для меня – не профессиональная обязанность, а личный интерес и возможность постоянно развиваться, – рассказывает Жибек Губайдуллина.

Она подчеркивает, что секрет успешного прохождения тестов заключается не только в скорости, но и в глубоком, вдумчивом чтении.

– Высокая скорость приходит тогда, когда внимательно читаешь книгу, запоминаешь детали и погружаешься в текст. Это серьезный интеллектуальный труд. Полностью поддерживаю инициа­тивы Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и уверена, что интерес к книгам в нашей стране будет только расти, – говорит педагог.

Примечательно, что среди участников были не только жители Казахстана, но и этнические казахи из Монголии, Китая и Южной Кореи. Проект, инициатором которого выступил предприниматель и меценат Сырымбек Тау, реа­лизуется при информационной поддерж­ке Министерства культуры и информации с 2021 года. За это время его участниками стали более 100 тыс. человек.