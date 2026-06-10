Работы претендентов на госпремию Абая рассмотрели в Астане

Состоялось первое заседание комиссии по присуждению государственной премии в области литературы и искусства имени Абая 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое заседание Комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2026 года.

Членами комиссии рассмотрено 32 работы в области литературы и искусства, выдвинутые на соискание данной Государственной премии.

Члены комиссии, в состав которой входят представители творческой интеллигенции, заслушали информацию заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой о работах, поступивших на соискание Государственной премии.

По результатам голосования Комиссией определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.