«Всенародный акын земли» Пушкин

Сегодня во всем мире отмечается День русского языка – праздник, учрежденный ООН в память о великом поэте, прозаике и драматурге Александре Сергеевиче Пушкине, чье творчество по-прежнему объединяет поколения вокруг непреходящих ценностей гуманизма и свободолюбия, любви и красоты, милосердия и ответственности за судьбу своего Отечества.

фото из архива «КП»

«Всенародным акыном земли» называл Пушкина Жамбыл Жабаев, подчеркивая тем самым общечеловеческий характер его творческого гения. Для Казахстана литературная деятельность великого поэта – неотъемлемая часть национальной истории.

В 1833 году Пушкин посетил Уральск, где встречался с очевидцами и участниками Пугачевского бунта, осматривал места сражений повстанцев с правительственными войсками, изучал быт казачества.

Собранные им свидетельства «мнения народного» впоследствии легли в основу научно-исторической книги «История Пугачева» и романа «Капитанская дочка», которые сыграли значительную роль в развитии казахско-русских литературных связей. На протяжении многих десятилетий произведения Пушкина переводятся на казахский язык, входят в школьные программы, вдохновляют писателей, поэтов и театральных деятелей на яркие творческие открытия.

В честь дня рождения великого русского поэта по всей стране пройдут литературные вечера, книжные выставки и театральные постановки. В Астане гостей Национальной академической библиотеки ждет выставка «Пушкин: Новое прочтение», на которой будут представлены редкие издания произведений поэ­та и уникальные книги на разных языках мира.

Праздничную программу подготовил и Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького. На его сцене традиционно будет поставлен спектакль «Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни. Новая редакция». Режиссер Юрий Квятковский вновь представит зрителям собственное прочтение знаменитой «энциклопедии русской жизни», поместив ее героев в реалии современности.

Жители и гости Алматы смогут принять участие в Пушкинских чтениях, которые состоятся в час дня у памятника поэту в сквере возле Академии наук. Собравшиеся прочитают любимые произведения классика, вспомнят интересные факты биографии и обсудят влияние его творчества на современную литературу.

Памятные мероприятия пройдут и в регионах. Библиотеки, музеи, дома культуры и образовательные учреждения организуют выставки и творческие встречи, посвященные жизни и литературному наследию Пушкина. Они призваны напомнить о важности взаимообогащения культур, одним из символов и источников которого неизменно выступает художественное слово великого русского поэта.