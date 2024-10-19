В Астане прошло заседание Военного совета Национальной гвардии МВД РК

В Центре управления войсками Национальной гвардии под председательством заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова, состоялся Военный совет войск, в котором приняли участие члены Военного совета, командующие региональными командованиями, начальник Академии НГ, начальники главных управлений (управлений), Центров, самостоятельных отделов и служб, а также начальники Департаментов полиции. В режиме видеоконференции находились офицеры командного состава региональных командований и воинских частей

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На повестке дня заседания Военного совета были рассмотрены вопросы состояния служебно-боевой деятельности Национальной гвардии по итогам 9 месяцев 2024 года и задачи на очередной период.

С докладом «О состоянии служебно-боевой деятельности войск за 9 месяцев 2024 года и задачах на предстоящий период» выступил заместитель Главнокомандующего по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов.

Затем о положении дел по организации служебно-боевой деятельности в подчиненных воинских частях и подразделениях были заслушаны отчеты и проблемные вопросы командующих региональными командованиями и начальника Академии Национальной гвардии МВД РК.

Далее в своем докладе «О результатах работы по комплектованию военнослужащих контрактной службы на должностях рядового и сержантского составов» начальник управления кадров и высшего образования генерал-майор Нурбол Миртаев затронул вопросы укомплектованности категории военнослужащих по контракту.

Военный совет Национальной гвардии Республики Казахстан, рассмотрев результаты служебно-боевой деятельности войск за 9 месяцев 2024 года, отметил, что оперативно-служебная готовность войск поддерживается на должном уровне.

Стоит отметить, что за прошедший период 2024 года воинскими частями Национальной гвардии совместно с территориальными подразделениями Департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы областей и городов, задачи боевой службы выполнены в полном объеме.

Подводя итоги заседания Заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков довел задачи Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова, который обратил внимание на обеспечение постоянной готовности сил и средств, отслеживать общественно-политическую обстановку в регионах и на охраняемых объектах, осуществлению работы по комплектованию должностей военнослужащих по контракту, поддержание законности и правопорядка среди личного состава, а также взять на жесткий контроль организацию индивидуально-воспитательной работы с подчиненными.

Кроме того, особое внимание было уделено недопущению гибели и травматизма среди военнослужащих. Было подчеркнуто, что подобные случаи недопустимы в мирное время, и все должностные лица должны принимать необходимые меры по искоренению подобных фактов.

- Требование Президента страны - Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о соблюдении закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине, имеет первостепенное значение. «Для того, чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину». Поэтому мы не должны допускать провалов, которые могут привести к трагическим последствиям. Важно, чтобы каждый командир на всех уровнях понимал, что дисциплина – это не просто соблюдение законности, а основа боеготовности и защиты нашего государства, – подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Стоит отметить, что подразделения Национальной гвардии за 9 месяцев текущего года совместно со взаимодействующими органами принимали участие в усилении общественного порядка во время проведения саммита ШОС и V-Всемирных игр кочевников, поисковых мероприятиях, а также в противопаводковых и поисково-спасательных мероприятиях в условиях чрезвычайной ситуации природного характера.

Свыше 3-х тысяч военнослужащих, более 160 единиц автомобильной и специальной техники, 7 единиц авиации привлекались к ликвидации паводков в условиях режима ЧС природного характера. Было перевезено более 4-х тысяч человек, 600 тонн грузов и 130 тонн гуманитарной помощи, эвакуировано более 5 тысяч граждан, и осуществлена переброска личного состава и техники комбинированным способом.

При силовой поддержке территориальным органам полиции и национальной безопасности, за совершение преступлений и административных правонарушений, в том числе совместно с Центральными аппаратами МВД и КНБ проведено 13 крупномасштабных специальных операций.

По итогам заседания Военного совета было принято Постановление, которое будет направлено в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения.