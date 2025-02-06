В Астане состоится соревнование по зимнему триатлону

16 февраля в Триатлон парке столицы состоится соревнование по зимнему триатлону ASTANA WINTER TRIATHLON, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

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В нем примут участие жители и гости Астаны, спортсмены из различных регионов Казахстана.



Цель соревнования - не только определить сильнейших, но и привлечь внимание к важности здорового образа жизни и массового спорта.

Участникам предстоит преодолеть три этапа: беговой – 2,5 км; велосипедный – 3 км; лыжный – 2,5 км.

Общее количество участников составит до 100 человек. Победителей и призеров определят в различных возрастных и гендерных категориях, а призеры (1, 2, 3 места) получат награды.

Время проведения: 09:00 – 12:30 (возможны изменения в зависимости от погодных условий).



Соревнование проводится Федерацией триатлона города при поддержке акимата Астаны. Все подробности о соревновании доступны на сайте: www.astanatriathlon.kz.