В Берлине при нападении у мемориала Холокоста ранен мужчина

Согласно сообщениям, злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, сообщила полиция на социальной платформе X.

По сведениям газеты B.Z., неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. К вечеру многие детали случившегося оставались неясными. Пока нет признаков того, что нападение было связано с мемориалом жертвам Холокоста.

«Жертва - мужчина, получивший ранения от колюще-режущего оружия. Он находится в больнице. Информации о его личности пока нет. Орудие преступления пока не найдено», - сообщил представитель полиции. Очевидцы заявляют, что видели убегающего мужчину.

Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом (Peter Eisenmann), был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.