В Берлине при нападении у мемориала Холокоста ранен мужчина

Происшествия
0

Согласно сообщениям, злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, сообщила полиция на социальной платформе X.

По сведениям газеты B.Z., неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. К вечеру многие детали случившегося оставались неясными. Пока нет признаков того, что нападение было связано с мемориалом жертвам Холокоста.

«Жертва - мужчина, получивший ранения от колюще-режущего оружия. Он находится в больнице. Информации о его личности пока нет. Орудие преступления пока не найдено», - сообщил представитель полиции. Очевидцы заявляют, что видели убегающего мужчину.

Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом (Peter Eisenmann), был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.

#нападение #Германия #Берлин #Холокост

Популярное

Все
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Сносить нельзя оставить
Создать устойчивую экосистему
Фронтовик дал бата гвардейцам
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Моя профессия – мое будущее
А за весною спешит лето...
Как укрощается сталь
От сердца к сердцу
Браконьеры наносят огромный ущерб
Когда отходы превращаются в доходы
Танцующие тени степей
Любые конфликты можно разрешить за столом переговоров
Основа стабильного будущего
Возраст спорту не помеха
Молодежь продвигает экологические инициативы
Без коррупционных рисков
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Приоритеты климатической повестки
Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Усилить потенциал страны
Односменка стала реальностью
Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде
Бейбит Жукаев впервые выиграл «Челленджер» в парном разряде
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК

Читайте также

Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Инд…
Пассажирам перевернувшегося самолета в Торонто выплатят по …
Костюмерная горела в столичном Театре юного зрителя
Водитель школьного автобуса насмерть сбил девочку в Акмолин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]