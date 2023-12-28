В благодарность за спасение

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Любовь Доброта, Шымкент

Женщина, спасшая из пожара шестерых детей, получит квартиру.

фото пресс-службы горакимата

Марина Гафарова, без тени сомнения бросившаяся спасать соседских детей из горящего дома, вскоре переселится из маленького дачного домика в 4-комнатную благоустроенную квартиру. Эту новость женщина услышала во вторник от акима города Габита Сыздыкбекова, неожиданно приехавшего в гости.

– Я у сына в школе на утреннике была Снегурочкой, – рассказывает Марина Гафарова. – Не успела даже переодеться, а тут звонят – к вам едет аким. Даже в мыслях не было, что кто-то ко мне приедет. Конечно, я безмерно благодарна за обещание поистине царского подарка. Нам самостоятельно вряд ли удастся накопить на такое жилье. Муж у меня работает грузчиком, я пока не могу выйти на работу – надо за детьми смотреть.

Дачный домик Марина с супругом приобрела в 2019 году. В нем на тот момент было только две комнатки, размером два на три метра каждая. В них оборудовали спальни. А пристройку площадью более 10 кв. м соорудили уже сами. Сначала это была открытая веранда, а потом утеплили, приспособив под прихожую.

Тесновато, конечно, учитывая, что в семье подрастает четверо детей. Самому старшему – Дамиру – уже семь лет, Джалилу – пять, Абдурашиду – четыре, а крошечной Адине только восемь месяцев.

Благодаря мужественному поступку Марины шестеро несовершеннолетних детей остались живы. Она смело шагнула в горящий дом, пытаясь понять, где находятся малыши, самому маленькому из которых нет еще и года. Шымкентцы в социальных сетях не скрывают восхищения действиями 27-летней женщины. Те, кто знаком с ней лично, написали, что она является матерью четверых маленьких детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности. И неплохо было бы поддержать ее.

Аким города Габит Сыздыкбеков сообщил, что в ближайшее время героине Шымкента вручат ключи от четырехкомнатной квартиры в одной из новостроек. Жилье предоставят за счет помощи и поддержки спонсоров.

#Шымкент #акимат #квартира #герой #Марина Гафарова

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