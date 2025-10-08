Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Вместо 500 тыс. чилийских песо, которые он должен был получить, компания перевела ему 165 млн. Иными словами, вместо €522 он получил €172 тыс. <...> Сразу после этого победитель уволился», — указано в публикации портала AS Chilie.

Уточняется, что случай произошел в мае 2022 года в компании Consorcio Industrial de Alimentos, занимающейся агропищевой продукцией. После ошибки ответственный за кадры сотрудник компании связался с работником, который занимал должность помощника по отправке товаров, и сообщил ему об ошибке. По версии компании, работник пообещал вернуть деньги, но исчез на три дня, а затем подал заявление об увольнении.

По информации портала, дело было передано в суд в сентябре 2023 года. Компания обвиняла работника в преступлении по статье о краже и требовала назначить наказание в виде полутора лет лишения свободы и штрафа в размере 346 тыс. чилийских песо (около €304). Однако суд установил, что хотя работник и не вернул деньги, его действия не могут быть квалифицированы как кража, а скорее как незаконный сбор средств. Таким образом, дело должно было рассматриваться в гражданском суде, поэтому работник был оправдан, пишет AS.

Компания заявила, что планирует подать апелляцию на решение суда, говорится в материале.