В честь памятной даты в Художественной галерее им. С. Айтбаева проходит передвижная выставка «Кеме», авторы работ – живописцы Туркестанского областного филиала Союза художников РК. В экспозиции представлено 75 художественных полотен, запечатлевших самобытную природу и сакральные места Южного Казахстана.

Чтобы показать потенциал креативной индустрии своей области и укрепить роль изобразительного искусства в установлении межрегиональных связей, в Кызылорду прибыли такие известные мастера кисти, как Куралбек Косуаков, Султан Иляев, Нурлан Шилибаев, Анарали Тиленши, Карлыгаш Кансейт, Араншы Шаржанов, Ергали Палымбетов, Дархан Кененбай, Болат Шерниязов, Алтай Шильдерханов и другие.

– История и культура солнечной Туркестанской области, расположенной вдоль Великого шелкового пути, с древних времен богата традициями, – сказал глава Туркестанского областного филиала Союза художников РК Куралбек Косуаков. – На картинах, которые мы привезли, изображены исторические события, традиции и обычаи народа, сакральные места, загадочные уголки природы, известные древние городища Отырар, Туркестан, Сайрам, горы Казыгурт, Каратау и Алатау, бескрайние степи и пустыни Мырзашоль и Кызылкум, рек Сырдарья и Арыс...

В честь знаменательной даты Кызыл­орды туркестанцы преподнесли в дар местному музею 11 картин.

– Кызылорда встретила нас тепло, – поделилась художник Карлыгаш Кансейт. – Коллеги показали нам свой город, который сто лет назад был столицей. Думаю, мы, соседи по региону, внесли свой символический вклад в праздник: Туркестан с XVI по XVIII век был столицей Казахского ханства, а теперь он считается колыбелью всего тюркского мира. Такие передвижные выставки очень полезны, они направлены на расширение культурного сотрудничества. Кроме того, для художников важны встречи со зрителями.