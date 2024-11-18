В Дубае начали строить первый порт для аэротакси

Быстрое передвижение аэротакси планируется между основными районами Дубая, включая Пальму-Джумейра и Дубай-Марину

Фото: © Joby Aviation

В Международном аэропорту Дубая (ОАЭ) началось возведение первого из четырех портов для аэротакси Joby Aviation, которые поднимутся в небо в конце 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Калифорнийская компания Joby Aviation — разработчик электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — планирует осуществлять быстрое передвижение между основными районами Дубая.

Одно аэротакси Joby сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 километров в час.