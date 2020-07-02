В Федерации профсоюзов высказались о введении жесткого карантина с 5 июля
Опубликовано Обращение Федерации профсоюзов РК по поводу введения жесткого карантина в стране с 5 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФП РК.
"Конституция Республики Казахстан провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Cкладывающаяся неблагополучная эпидемиологическая ситуация требует от всех нас в первую очередь личной ответственности и всеобщей солидарности в деле противодействия распространению этой страшной болезни. Речь идет о жизни и здоровье наших граждан – детей, родителей, друзей и близких. В этой связи Федерация профсоюзов Республики Казахстан всецело поддерживает строгие ограничительные меры, объявленные государственной комиссией, а также выражает полную готовность активно принимать участие в их реализации", – говорится в Обращении.
Отмечается, что с первых дней объявления в стране чрезвычайного положения ФП РК оказывает поддержку населению и государству. Одним из первых шагов стала инициатива по предоставлению профсоюзных активов для размещения людей, направляемых на карантин.
"Горячие линии" и оперативные штабы профсоюзных организаций позволили осуществлять постоянный мониторинг нарушений в сфере трудовых отношений.
Профсоюзные объединения ФП РК оказывают материальную помощь медицинским работникам, задействованным в борьбе с КВИ, и членам профсоюзов, направленную на покупку средств индивидуальной защиты и товаров первой необходимости.
"Безусловно, с самого начала распространения инфекции профсоюзные организации призывали работодателей соблюдать санитарные нормы и обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, создать условия для социального дистанцирования. Сегодня же мы не просто обращаемся к руководителям всех предприятий и трудовых коллективов, а говорим о высокой ответственности каждого работодателя за жизнь и здоровье Человека труда. Мы оставляем за собой право на общественный контроль за соблюдением жестких санитарных норм на рабочих местах и за условиями обеспечения безопасности труда. Люди не должны подвергать себя и своих близких опасности, становясь жертвами безответственного и халатного отношения со стороны работодателей", – отметили в ФП РК.
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация стала вызовом всему обществу, поэтому требует солидарности и максимально слаженных действий, как от работодателей, так и со стороны работников. Таким образом, особая доля ответственности лежит на самих работниках, причем не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.
"В этот непростой для государства период мы обязаны объединится перед общей угрозой, не забывать, что мы – единый народ, единая страна, победившие более трудные испытания и вызовы истории. Мы уверены, что совместными усилиями всего общества преодолеем эту трудность, а затем продолжим свой путь к достойному будущему, из года в год приумножая благосостояние всех казахстанцев. Солидарность. Сопричастность. Созидание", – отмечается в Обращении.