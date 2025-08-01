На загруженной железнодорожной линии между Дюссельдорфом и Дуйсбургом на западе Германии зафиксирована вторая попытка поджечь кабельный канал. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Дюссельдорфа, опубликованном в пятницу, 1 августа.

Как сказано в тексте, 31 июля первую попытку поджога обнаружили в районе Калькум на севере Дюссельдорфа. По данным агентства dpa, первую бомбу заложили в кабельный туннель. Машинист поезда увидел дым в туннеле и поднял тревогу.

Вторую бомбу, по данным полиции, заложили в другом северном районе мегаполиса - Ангермунд. Как пишет dpa, второе возгорание обнаружили при осмотре ж/д трассы примерно в 2 км от первого. Скорее всего, вторая бомба также сдетонировала 31 июля. Оба случая будут рассматривать как одно преступление. Второй заряд был той же конструкции, что и первый. Второй инцидент также нанес ущерб железной дороге и прервал движение на участке.

31 августа на онлайн-платформе левого толка Indymedia было размещено послание, где ответственность за инцидент взяла на себя "команда Angry Birds". Она заявила, что таким образом выступила против современной экономической системы, атаковав важную для промышленности магистраль. 1 августа на Indymedia не появилось новых сообщений об атаках на железную дорогу.

По данным dpa, компетентные органы проверяют подлинность этого сообщения. Организовано автобусное сообщение между Дюссельдорфом и Дуйсбургом. Междугородние поезда направлены в объезд. На вокзалах двух городов скопились сотни людей, передает dpa. Ожидается, что перебои в движении продлятся до утра 2 августа.