Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Должникам, которые имеют просрочки по кредитам более 90 дней, помогают решить их финансовые проблемы. Для этого разработана программа «Қайта Бастау». Сейчас она в пилотном режиме реализуется в двух районах Карагандинской области – Осакаровском и Бухар-Жырауском. Власти оказывают местным жителям комплексную помощь: помогают найти работу, направляют на курсы финансовой грамотности, помогают оформить документы для пособий и АСП, а также подать заявки на рефинансирование просроченных кредитов и банкротство физических лиц.

Житель Осакаровского района Александр Галаган успел воспользоваться программой «Қайта Бастау» и оценил ее эффективность.

- Я долго сидел без работы, у меня была задолженность по кредиту, - рассказал Александр Галаган. – А потом я обратился в карьерный центр, где мне предложили стать участником программы «Қайта Бастау». Мне дали несколько направлений на работу. Я прошел собеседование и устроился охранником. Вот теперь работаю, получаю зарплату и погашаю свой кредит. Моя жизнь налаживается.

Улучшить свое финансовое положение смогли уже 49 жителей Осакаровского района. Одним банки пересмотрели графики погашения кредитов, другим удалось оформить банкротство, третьи пока ждут решения своих проблем.

- В рамках проекта «Қайта Бастау» мы заключаем с должником договор совместных действий и составляем программу финансовой реабилитации, - объясняет руководитель отдела занятости и социальных программ Осакаровского района Айгуль Тулеуова. – Важно, чтобы у человека была официальная работа и стабильный доход. Поэтому мы помогаем ему с трудоустройством. Благодаря этому у него появляется возможность погашать кредит. Однако у нас нет рычагов воздействия на банки. Поэтому мы сотрудничаем с проектным офисом партии AMANAT «Қарсыз коғам».

Если пилотный проект «Қайта Бастау» покажет свою эффективность, то помощь в его рамках смогут получить и жители других районов Карагандинской области.