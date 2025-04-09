Во время рейда в рамках акции «Бекіре-2025» выявлены запрещённые сети в районе острова Кулалы, сообщает Kazpravda.kz по информации Комитета рыбного хозяйства.

Фото: Комитет рыбного хозяйства

В сетях находились семь мёртвых каспийских тюленей и четыре осетра в полуразложившемся состоянии. Оба вида являются редкими и занесены в Красную книгу Казахстана.

Изъятые материалы были переданы в полицию Тупкараганского района. По факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщил специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкой, только в прошлом году в регионе было найдено более 2 000 мёртвых тюленей. По его словам, значительная часть этих смертей напрямую связана с браконьерскими сетями.

— Тюлени запутываются, не могут всплыть за воздухом и погибают. Это одна из самых острых проблем, — отметил он. – Численность каспийского тюленя, по данным учёных, за последние десятилетия сократилась с одного миллиона до 100 тысяч особей.

Акция «Бекіре-2025» продолжается. Вопросы сохранения биоразнообразия и охраны редких видов Каспийского моря находятся на особом контроле.