В Казахстане хотят признать экономическую ценность воды

Мажилис
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Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект Водного кодекса РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Асылбек Смагулов, основной целью разработки Водного кодекса РК является совершенствование правовых основ и механизмов реализации единой госполитики для обеспечения водной безопасности, в том числе, в интересах будущих поколений.

Принятие кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признание экономической ценности воды, а также разграничить и уточнить компетенции государственных органов в этой сфере, а также усилить роль общественности и науки в формировании и реализации госполитики. 

Кроме того, документ призван создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, а также отраслей экономики.

«Сопутствующим законопроектом вносятся нормы, направленные на гармонизацию действующего законодательства с новым Водным кодексом, - на повышение охраны водного фонда и снижение правовых и социально-экономических рисков для государства, связанных с последствиями нерационального водопользования», - отметил депутат.

#мажилис #вода #проект Водного Кодекса

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