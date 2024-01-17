В Казахстане хотят признать экономическую ценность воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Асылбек Смагулов, основной целью разработки Водного кодекса РК является совершенствование правовых основ и механизмов реализации единой госполитики для обеспечения водной безопасности, в том числе, в интересах будущих поколений.

Принятие кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признание экономической ценности воды, а также разграничить и уточнить компетенции государственных органов в этой сфере, а также усилить роль общественности и науки в формировании и реализации госполитики.

Кроме того, документ призван создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, а также отраслей экономики.