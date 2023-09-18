Об экономическом дефиците воды в Казахстане рассказала эксперт

Специалист по вопросам водной безопасности, доктор PhD Камшат Тусупова на площадке PAPERLAB Research Center привела данные Института гидрогеологии и водной безопасности, согласно которым в Казахстане около 102 кубических километров воды. При этом согласно данным Казгидромета, эта цифра варьируется и доходит до 160 кубических километров.

Фото: kazpravda.kz

Около 45% всей этой воды формируется за пределами Казахстана. На питьевые нужды уходит примерно 4% от общего потребления или около одного кубического километра в год. Порядка 65% воды идут на сельскохозяйственные нужды и 30% используется в промышленности.

- Существует индекс стресса воды, согласно которому нужно бить тревогу, когда на одного человека приходится 1 700 кубометров воды. Тем временем, на одного казахстанца приходится около 5 000 кубометров воды в год, тогда как, к примеру, на одного жителя ОАЭ - до 1 000 кубометров, - сообщила она.

По ее мнению, дефицит – термин экономический, и касается, скорее, распределения ресурсов.

Кроме того, в Казахстане воды распределены территориально неравномерно.

- Вторая особенность – сезонность. Есть сезоны, когда очень много воды, и сезоны, когда воды очень мало. Но это не значит, что ее нет. Если сравнивать с такими странами, как ОАЭ, где в среднем от 500 до 1 000 кубометров воды на человека в год, и они создали искусственные пласты подземных вод, то есть, там стоит цель вообще создать воду, у нас она в принципе есть согласно гидрологическим данным, - добавила Камшат Тусупова.

Также она высказала удивление по поводу дефицита кадров в водной отрасли, о котором часто слышит.

- В Казахстане 19 миллионов человек. В Швеции, где я работаю, 10 миллионов, и редко слышишь о дефиците, особенно средне-специального технического направления, - отметила эксперт в ходе дискуссии.

Более 5 тыс. гидротехнических сооружений в нашей стране обслуживают порядка 7 тыс. сотрудников «Казводхоза», большинство со средне-специальным образованием. И именно на таких специалистах нужно делать акцент в Концепции системы управления водными ресурсами, считает Камшат Тусупова. Проект концепции размещен на сайте правительства, но говорится в нем только о кадрах с высшим образованием. При этом, по словам ученого, в этом году по ряду водных дисциплин набора в вузы не было совсем.

Также эксперт выступила за то, что тариф по водным бассейнам должен быть дифференцированным, как это было до 2018 года. Этот вопрос с августа т.г. рассматривается компетентными органами.

Напомним, в послании (здесь) президент Токаев отметил, что к 2040 году дефицит воды сможет достигнуть 12-15 миллиардов кубических метров.