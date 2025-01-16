В Казахстане планируют изменить методы выявления ВИЧ-инфекции

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Большинство изменений будет принято по рекомендации ВОЗ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт «Открытые НПА»

Проектом предусмотрены новые подходы и методики выявления случаев ВИЧ-инфекции: индексное тестирование, самотестирование, доконтактная профилактика, расширена регистрационная карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции и др.

Так, поясняется, что самотестирование на ВИЧ – процедура, при которой человек самостоятельно проводит исследование околодесневой жидкости или капиллярной крови, затем проводит анализ на ВИЧ методом экспресс-тестирования и расшифровывает результат.

Индексное тестирование – выявление случаев ВИЧ-инфекции в ближайшем окружении ВИЧ-инфицированного.

Доконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая к неинфицированным людям для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.

Постконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая с целью снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией после возможного инфицирования.

Также в правила добавлена норма о том, что если инфицирование предположительно произошло в процессе оказания медицинской помощи, эпидемиологическое расследование проводится совместно с территориальным государственным органом санитарно-эпидемиологического контроля с привлечением необходимых экспертов.

На каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно, связанный с оказанием медицинской помощи (внутрибольничный), центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет в территориальный государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля экстренное извещение.

Кроме того, в правила добавлена тактика врачей при обследовании и налюдении за людьми, живущими с ВИЧ и их окружением.

«Данные изменения направлены для своевременного выявления источника инфекции, путей и факторов передачи, контактных лиц и локализации очага ВИЧ-инфекции, проведения качественного эпидемиологического расследования», – пояснили в Минздраве.

Большинство изменений будет принято по рекомендации ВОЗ.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 января.

#инфекция #лечение #ВИЧ

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