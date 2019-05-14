В Казахстане планируют провести теледебаты кандидатов в президенты РК

Кандидаты в Президенты Казахстана готовятся к теледебатам, которые скорее всего будут проходить в прямом эфире. Об этом в кулуарах после заседания Правительства сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И скорее всего они будут в прямом эфире", – сказал Абаев.
На вопрос, будут ли кандидатам задавать неудобные вопросы, министр ответил:
"Теледебаты и подразумевают, что кандидаты будут дебатировать между собой. Подробности вы узнаете", – отметил он.
Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.