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В Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность закона и порядка как основы для построения справедливого и стабильного общества.

В связи с этим правительством была разработана концепция «Закон и Порядок», в рамках которой акцент поставлен не только на оперативное реагирование на правонарушения, но и на профилактику и повышение правовой грамотности граждан.



По данным МВД, принимаемые ведомством меры по усилению профилактических мероприятий позволили повысить выявляемость административных правонарушений в I квартале 2025 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такой рост свидетельствует об эффективной работе полиции по выявлению нарушений на ранней стадии и профилактике более тяжких преступлений.

В частности, полиция зафиксировала значительный рост нарушений на дорогах и в сфере общественного порядка. Задержано свыше 5 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения — на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также было пресечено более 3,2 млн нарушений правил дорожного движения, что на 33% превышает показатели 2024 года. В МВД отмечают, что усиленные профилактические меры способствуют снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах.

В сфере общественного порядка зарегистрировано более 370 тыс. мелких правонарушений и нарушений, что на 28% больше, чем в 2024 году. В рамках профилактики ведомство направило свыше 18 тыс. предписаний и рекомендаций — на 29% больше. Также за нарушения привлечены к ответственности 408 должностных лиц, что на 31% превышает прошлогодние показатели.

Что касается IT-решений и участия граждан в обеспечении правопорядка, то всего было введено 25 тыс. систем фиксации и привлечено 20 тыс. добровольных помощников.

В текущем году правоохранительные органы активно внедряют современные технологии и расширяют взаимодействие с гражданским обществом. Это уже дает заметные результаты в борьбе с преступностью и правонарушениями.

Одной из новаций стало расширение использования автоматических систем фиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году в эксплуатацию введено 25 тыс. таких систем, что на 39% больше, чем годом ранее. Это позволило значительно увеличить эффективность контроля на дорогах.

Кроме того, благодаря камерам видеонаблюдения выявлено более 1,2 тыс. преступлений. По административным делам за первые месяцы 2025 г. оформлено 1,7 млн предписаний, что на треть больше, чем в 2024 году.

Также расширяется участие гражданского общества в поддержании правопорядка. Более 20 тыс. добровольных помощников сотрудничают с полицией, помогая выявлять и пресекать преступления. Именно благодаря их активности с начала года предотвращено 1,3 тыс. правонарушений, а также зафиксировано более 33 тыс. административных правонарушений, что на треть больше, чем в прошлом году.

Итоги за первый квартал 2025 года свидетельствуют о положительной динамике: количество зарегистрированных уголовных преступлений снизилось на 10,9%, а число тяжких преступлений — на почти 10%. Эти показатели демонстрируют, что меры по усилению контроля и вовлечению общества дают реальные результаты и позволяют делать улицы и дороги безопаснее.

Продолжается работа по защите уязвимых групп населения. Так, в 2024 году в стране были приняты важные законодательные меры, которые уже начали приносить свои плоды.