В рамках партийного проекта "Ұлы дала елі – Страна великой степи" в Костанае прошел рейд на предмет соблюдения законодательства о языках в средствах визуальной информации и наглядной агитации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу партии "Нұр Отан".
Отмечается, что главной целью акции было выявление орфографических ошибок на рекламных баннерах и щитах, указателях с названиями улиц: "Вопросы соблюдения законодательства о языках в средствах визуальной информации и наглядной агитации находятся на постоянном контроле филиала партии".
"По закону при оформлении и установке рекламной продукции вся визуальная информация должна излагаться: слева и выше на государственном языке, справа и ниже на русском языке. При этом буквы должны быть одинакового размера. Часто встречаются ошибки: отсутствие перевода на казахский язык текста рекламы, неправильное месторасположение, либо пишут на русском языке большими буквами, при этом на государственном языке буквы еле видны", – сообщил в ходе рейда руководитель отдела ономастики управления по развитию языков акимата Костанайской области Жарасхан Науразбаев.
Особой критике подверглись рекламные щиты магазина "Рахат" на улице Баймагамбетова, указатели на улицах Складская и Киевская, а также рекламный баннер магазина "Рим" на улице Аль-Фараби.
Отмечалось, что управлением совместно с жасотановцами с апреля по октябрь этого года проведено семь аналогичных рейдов по выявлению грубых нарушений в оформлении баннеров, рекламных щитов и т.д.
По итогам данного рейда планируется провести заседание Общественного совета "Мирас" при партии с участием представителей МСБ, государственных органов, в ходе которого планируется обсуждение выявленных в ходе рейда нарушений.
Органам акимата Костаная были внесены предложения о приведении в соответствие визуальной информации и наглядной агитации с нормами законодательства и литературного языка.
Подобные рейды в Костанае по инициативе партии "Нұр Отан" проводятся второй год подряд.