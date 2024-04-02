В международной школе журналистики назначен новый декан

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Maqsut Narikbayev University - лидер среди университетов страны, предлагающий международный уровень образования, рад объявить о присоединении к команде университета магистра международной журналистики Айгуль Жамаловой.

Айгуль Жамалова - опытный журналист и медиаменеджер с более чем 15-летним опытом работы в сфере медиа. Она обладает глубокими знаниями в области международной журналистики, полученными в ходе обучения в Университете Лидса (Великобритания) по престижной стипендии “Болашак”. С 2021 года Айгуль Жамалова является лектором в Maqsut Narikbayev University.

До присоединения к команде Maqsut Narikbayev University Айгуль Жамалова занимала руководящие должности в ведущих медиакомпаниях Казахстана, таких, как «Седьмой канал» и «Atameken Business».Она имеет богатый опыт работы в сфере разработки и реализации digital-стратегий, интернет-маркетинга, продвижения личного и корпоративного бренда в интернете, а также ведения эксклюзивных интервью и написания текстов на трех языках.

За свою карьеру Айгуль Жамалова занимала позицию директора по корпоративным коммуникациям в Международном финансовом центре «Астана», где занималась реализацией обновленной digital-стратегии бренда и выстраиванием внутренних коммуникаций.

Maqsut Narikbayev University уверен, что обширный опыт, глубокие знания и лидерские качества Айгуль станут бесценным активом для университета, а Международная Школа Журналистики под ее руководством достигнет новых высот и станет ведущим центром подготовки высококвалифицированных журналистов в Казахстане.

Примечание: в сентябре 2023 года в Maqsut Narikbayev University при поддержке Телерадиокомплекса Президента состоялось торжественное открытие первой в Казахстане Международной Школы Журналистики.