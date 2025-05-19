В Минпросвещения заявили о распространении опасных мультфильмов в РК

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Под видом безобидных видео детям навязываются искажённые образы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по охране прав детей Минпросвещения выразил обеспокоенность в связи с распространением в интернете мультфильмов, внешне оформленных как детские, но содержащих скрытые деструктивные смыслы, сообщает Kazpravda.kz

Под видом безобидных видео детям навязываются искажённые образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности.

«Медиасреда стремительно меняется: появляются новые платформы, форматы и формы подачи информации, что порождает дополнительные риски для психоэмоционального благополучия детей», - говорится в информации ведомства.

В этой связи Комитет по охране прав детей готовит предложения по совершенствованию нормативной базы с учётом современных цифровых реалий. Соответствующие письма будут направлены в компетентные государственные органы - МКИ и МВД для дальнейшей проработки.

«Просим быть особенно внимательными к тому, что смотрят ваши дети, с кем они общаются и какие темы обсуждают в интернете. Регулярно разговаривайте с ребёнком, развивайте его критическое мышление и устойчивость к вредной информации. При выявлении подозрительного контента — незамедлительно сообщайте в соответствующие органы. Ваше участие — главный фактор безопасности ребёнка в цифровой среде», – заключили в ведомстве. 

Также ранее сообщалось, что компания Google официально расширила языковую поддержку платформы Google Classroom — в апреле в список добавлен казахский язык. Это результат системной работы Академии Алтынсарина Минпросвещения РК.

 

#предупреждение #опасность #угроза #мультфильмы

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