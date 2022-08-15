Военнослужащих Нацгвардии наградили за спасение тонущего человека в реке Есиль

В столичной воинской части 5573 чествовали военнослужащих Национальной гвардии, спасших жителя столицы, тонущего в реке Есиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Приказом заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией младший сержант Айбат Есиркеп и рядовой Оралбек Жиенбай награждены медалью «Қазақстан Республикасының құқықтық тәртіп әскерине 30 жыл» («30 лет войскам правопорядка Республики Казахстан»). Также рядовых Нурбола Тлеубека и Ерболата Канатбека наградили грамотой от командира столичной бригады.

Награду героям в торжественной обстановке вручил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, «Халық қаһарманы» полковник Кайрат Умбетов, который выразил слова благодарности солдатам за смелый поступок.

– Сегодня личный состав Национальной гвардии с честью выполняет возложенную на них боевые задачи. Поступок наших солдат еще раз доказывает, что гвардейцы верны присяге и вносят весомый вклад в защиту прав и безопасности граждан. В тот день они проявили самоотверженность и показали яркий пример мужества, рискуя своей жизнью. Благодаря их слаженным действиям удалось избежать человеческих жертв. Желаю всем молодым воинам успехов в службе, удачи во всех начинаниях, достойной службы и благополучно вернуться домой, – сказал полковник Умбетов.

Напомним, инцидент произошел 9 августа. На маршруте патрулирования войсковой наряд воинской части 5573 услышали крик мужчины о помощи со стороны набережной реки Есиль.

Быстрыми и решительными действиями гвардейцы вытащили из воды утопающего гражданина и оказали первую медицинскую помощь по восстановлению дыханию.