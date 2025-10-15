В Национальном музее стартовала международная выставка
Цель экспозиции – познакомить общественность с политическим, культурным и духовным наследием огузских племен, проживавших на территории нашей страны в период VIII по XI век. Выставка представляет около 300 подлинных экспонатов – археологические находки, а также этнографические, нумизматические и ювелирные коллекции, дополненные предметами быта и культа. Эти ценные артефакты собраны из хранилищ Национального музея, Кызылординского областного краеведческого музея и университета имени Коркыта-ата.