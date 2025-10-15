В Национальном музее стартовала международная выставка

Наследие
3
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Цель экспозиции – познакомить общественность с политическим, культурным и духовным наследием огузских племен, проживавших на территории нашей страны в период VIII по XI век. Выставка представляет около 300 подлинных экспонатов – археологичес­кие находки, а также этнографичес­кие, нумизматические и ювелирные коллекции, дополненные предметами быта и культа. Эти ценные артефакты собраны из хранилищ Национального музея, Кызылординского областного краеведческого музея и университета имени Коркыта-ата.

Фото: Национальный музей РК

Параллельно с открытием выставки сос­тоялся научный семинар, посвященный ключевым вопросам изучения и сохранения огузского наследия. В ходе мероприя­тия обсуждены такие важные темы, как города огузов в Сырдарьинском регионе, последние результаты раскопок Жанкента, разработка экспозиционных решений для музеев Кызылординской области и другие актуальные проблемы, связанные с культурой эпохи огузов. С докладами выступили директор столичного филиала Института археологии имени К. Х. Маргулана Айсулу Искандерова («Огузские города Сырдарьи») и старший научный сотрудник Тюркской академии Асхат Сайлау («Жанкент: хроника раскопок и открытий»).

В своих выступлениях специалисты прояс­нили вопросы исторического развития Огузского государства, его цивилизационной и культурной роли на Сырдарье, а также подчерк­нули важность новых данных, полученных в ходе недавних археологичес­ких работ. Семинар позволил не только обозначить современные приоритеты в изучении наследия огузов, но и обсудить возможности интеграции найденных артефактов в современную музейную практику. Жанкент, некогда служивший важным центром торговли и культурного обмена, где смешивались традиции кочевников и земледельцев, теперь оживлен благодаря мультимедийным технологиям. Посетители музея получают возможность не просто увидеть экспонаты, а погрузиться в прошлое: услышать мелодии кобыза и увидеть художественные произведения, посвященные духовному наследию Коркыта-ата.

Отдельная часть экспозиции под названием «Религиозные верования VIII–XI веков» демонстрирует сложный переход местного населения от доисламских традиций к утверждению исламской культуры. Особое внимание привлекают экспонаты, связанные с коммерцией и властью: это серебряные монеты с именами огузских правителей и редкие находки, относящие­ся к Саманидскому периоду.

#выставка #музей #Нацмузей #огузские племена

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Есть спрос – будет и предложение
Самое ценное в находках – информация
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Словом укреплявший дух
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 14…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]