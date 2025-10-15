Параллельно с открытием выставки сос­тоялся научный семинар, посвященный ключевым вопросам изучения и сохранения огузского наследия. В ходе мероприя­тия обсуждены такие важные темы, как города огузов в Сырдарьинском регионе, последние результаты раскопок Жанкента, разработка экспозиционных решений для музеев Кызылординской области и другие актуальные проблемы, связанные с культурой эпохи огузов. С докладами выступили директор столичного филиала Института археологии имени К. Х. Маргулана Айсулу Искандерова («Огузские города Сырдарьи») и старший научный сотрудник Тюркской академии Асхат Сайлау («Жанкент: хроника раскопок и открытий»).

В своих выступлениях специалисты прояс­нили вопросы исторического развития Огузского государства, его цивилизационной и культурной роли на Сырдарье, а также подчерк­нули важность новых данных, полученных в ходе недавних археологичес­ких работ. Семинар позволил не только обозначить современные приоритеты в изучении наследия огузов, но и обсудить возможности интеграции найденных артефактов в современную музейную практику. Жанкент, некогда служивший важным центром торговли и культурного обмена, где смешивались традиции кочевников и земледельцев, теперь оживлен благодаря мультимедийным технологиям. Посетители музея получают возможность не просто увидеть экспонаты, а погрузиться в прошлое: услышать мелодии кобыза и увидеть художественные произведения, посвященные духовному наследию Коркыта-ата.

Отдельная часть экспозиции под названием «Религиозные верования VIII–XI веков» демонстрирует сложный переход местного населения от доисламских традиций к утверждению исламской культуры. Особое внимание привлекают экспонаты, связанные с коммерцией и властью: это серебряные монеты с именами огузских правителей и редкие находки, относящие­ся к Саманидскому периоду.