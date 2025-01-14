В одном поясе, на одном пути

В рамках визита состоялись встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политичес­кого консультативного совета Ван Хунином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. На повестке – перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества и задачи по реализации совместных проектов на предстоящий период.

Приветствуя председателя Всекитайского комитета Народного политичес­кого консультативного совета, Маулен Ашимбаев выразил слова соболезнования родным и близким пострадавших от сильного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая. Спикер Сената Парламента также подчеркнул, что особое значение в укреплении всестороннего стратегического партнерства Казахстана и Китая имеет уровень взаимоотношений глав двух государств, благодаря которому на сегодняшний день достигнуты взаимовыгодные договоренности и подписаны важнейшие документы. Было отмечено, что эксперты уже оценивают динамику казахско-китайских отношений как новый «золотой период» развития.

Важным механизмом взаимодействия Маулен Ашимбаев также назвал сотрудничество между основными институтами власти двух стран, усилению которых уделяется особое внимание на самом высоком уровне.

– Как отмечает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, мы выст­роили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием. Налажены тесные контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое сотрудничество, укрепляются культурно-гуманитарные связи. Наши страны также системно взаимодействуют в рамках международных организаций и совместно содействуют решению актуальных глобальных проблем. Главы государств показывают пример дружественных, доверительных и продуктивных отношений. Поэтому между Народным политическим консультативным советом Китая и Сенатом Парламента Казахстана важно поддерживать такие отношения и развивать их. Считаем, что этому будет способствовать нынешний визит в Китай, – сказал в своем выступлении председатель Сената.

Вместе с тем, учитывая схожесть взглядов по многим вопросам глобальной и региональной повестки, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности расширения многопланового сотрудничества в условиях геополитических обострений, конфликтов и экономических проблем. В этом контексте он выразил поддержку многополярным инициативам Китая по устойчивому и глобальному развитию, которые, по мнению Маулена Ашимбаева, внесут огромный вклад в обеспечение всеобщей безопасности и мира. Особое внимание было уделено и важности налаживания рабочих контактов между двумя странами в рамках международных организаций и многосторонних форматов, таких как «Центральная Азия – Китай».

– Мы придаем особое значение укреп­лению диалога с Народным политическим консультативным советом Китая. Наша общая задача – содействие эффективной реализации всех соглашений, достигнутых на уровне глав государств. Сенат Парламента Казахстана готов к активному взаимодействию в этом направлении, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подробно рассказал китайской стороне о комплексных преобразованиях в политической и социально-экономической сферах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, речь шла о перезагрузке ключевых государственных институтов, включая Парламент, о законодательной работе Сената, о взаимодействии сенаторов с депутатами маслихатов и других реформах.

– В последние годы в Казахстане реализуются комплексные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Цель реформ – обеспечить верховенство закона, укрепить баланс полномочий и ответственности между ветвями власти, центром и регионами. В настоя­щее время основным приоритетом в нашей работе является законодательное обеспечение политических и экономических реформ, проводимых по инициативе Президента Казахстана. За 2024 год принято 104 закона. В этом году мы принимаем законы, имеющие важное значение для развития нашей экономики – Бюджетный, Налоговый, Строительный и Водный кодексы. В целом хочу отметить, что проводимые в Казахстане реформы продиктованы требованием времени и отвечают зап­росам наших граждан, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Ван Хунин дал высокую оценку уровню казахско-китайских отношений и отметил роль глав Китая и Казахстана в активизации взаимовыгодного сотрудничества. Политик также подчеркнул особое значение реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева, заверив, что Китай и в дальнейшем намерен активно развивать взаимодействие с Казахстаном как в двустороннем формате, так и на международной арене, оказывая всемерную практическую поддержку усилиям, направленным на укрепление активного диалога.

В ходе встречи с председателем Пос­тоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи Маулен Ашимбаев также обсудил вопросы укрепления сотрудничества между Сенатом Парламента и ВСНП. Обменялись стороны и мнениями относительно реализации совместных инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и в других направлениях совместной работы.

– Казахстан и Китай продолжают углублять сотрудничество по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. На сегодняшний день этот маршрут эффективно обеспечивает безопас­ность цепочек поставок между Азией и Европой. Начинается строительство третьей железной дороги между Казахстаном и Китаем: Аягоз – Тачэн. Также планируется открытие третьего пограничного железнодорожного пропускного пункта. Мы уверены, что более активное использование потенциала Срединного коридора будет способствовать расширению транзитно-транспортного сотрудничества между странами, – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику.

В свою очередь Чжао Лэцзи выразил готовность к содействию в реализации обозначенных главами двух государств задач, а также высоко оценил перспективы реализации совместных проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь».