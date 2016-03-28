Снегопады и метели последней недели также внесли свои коррективы в их деятельность. В частности, в Благодарном сельском округе опасный участок расположен при въезде в поселок Кызылжар. Здесь талая вода накапливается по одну сторону шоссейной дороги и по каналу, проложенному под трассой, перетекает на другую сторону. При интенсивном таянии снега масса талой воды угрожает подтопить дома, расположенные в низменности. Власти приняли решение с помощью спецтехники провести водоотводящий канал до речки Жаман Каргалы. В районе Курмыша сугробы вдоль улиц практически ликвидированы. Неубранным остается снег во дворах отдельных домов частной застройки.

Соседний с «Москвой» район «Авиатор» также страдает от паводка, но здесь причиной затопления является отсутствие водоотводной системы. При выделении земельных участков здесь не были учтены особенности местности. И теперь к весне талая вода разливается по улицам речными потоками. В связи со складывающейся непростой паводковой ситуацией аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев лично осмотрел все проблемные участки в Актобе и близлежащих сельских округах, поручив руководителям соответствующих ведомств принять меры по предот­вращению ЧС. В том же районе «Авиатор» поручил разработать проект строи­тельства каналов вдоль улиц, а если это окажется невыполнимым, то проложить водоотводную систему под дворами частных домов.

Для недопущения подтопления жилых массивов города сегодня в работах задействованы 15 предприя­тий. Днем работает 19, а в ночную смену более 10 бригад. Кроме того, дополнительно задействовано 10 погрузчиков и около 40 автомашин, принадлежащих строительным компаниям. Всего в сутки на очистке улиц трудится более 100 единиц техники. В настоящее время вывезено на специальные полигоны более 400 тыс. кубометров снега. На откачке воды задействовано 112 водовозов подрядных организаций. Есть штаб, который реагирует на все поступившие заявки и при необходимости обеспечивает обратившихся инертными материалами и выделяет спецтехнику.