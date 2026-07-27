В посольстве Китая состоялся прием по случаю 99-й годовщины основания Народно-освободительной армии КНР

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Инеш Бержанова
редактор отдела Общество

В мероприятии участвовали посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, заместитель министра обороны Казахстана Кайрат Садыков, военный атташе Ван Липэн и другие военные и политические деятели, представители китайской диаспоры — всего более 400 человек

Как отметил в своем выступлении г-н посол, за прошедшие 99 лет с момента своего основания Народно-освободительная армия Китая внесла неоценимый вклад в национальную независимость, освобождение народа и его процветание. Китай готов углублять сотрудничество с Казахстаном в различных областях, содействовать региональному развитию, защищать мир и стабильность.

- Китай и Казахстан - добрые соседи, близкие друзья и надежные партнеры, доверяющие друг другу. Китайско-казахстанские отношения выдержали испытание переменчивой международной обстановкой, неизменно сохраняя высокий уровень развития и демонстрируя значительную устойчивость и неиссякаемый потенциал. В последние годы обмены и сотрудничество между двумя странами в области совместных военных учений, военно-технического взаимодействия и подготовки кадров приносят весомые результаты, укрепляя обороноспособность наших стран, обеспечивая мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе, - сообщил он.

Заместитель министра обороны РК Кайрат Садыков подчеркнул, что китайские вооруженные силы – это важный институт в поддержании мира и стабильности на планете. Казахстан готов углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран на благо наших народов.

- На текущем этапе состояние казахстанско-китайского военного сотрудничества можно охарактеризовать как образцовое. Основными направлениями являются боевая подготовка, подготовка кадров, военно-техническое сотрудничество, миротворчество, - сказал он. – Региональная стабильность во многом будет зависеть от согласованных действий сторон. Поэтому нам необходимо и далее углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам.

Военный атташе Ван Липэн в своем выступлении сделал акцент на том, что китайские вооруженные силы решительно реализуют военно-стратегические указания новой эпохи, стремятся к созданию системы вооруженных сил с китайской спецификой и вносят свой вклад в укрепление стабильности в международных отношениях.

 

#Казахстан #Китай

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