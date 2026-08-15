Стала цехом старая ферма

Статьи,Малый бизнес
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Подшивки пожелтевших газет, исписанные школьные тетради и ненужные картонные коробки чаще всего заканчивают свой путь на свалке. Однако проживающий в округе Султан Рабат Толебийского района местный предприниматель Абрархан Ханходжаев убедительно доказал, что у макулатуры может быть не только вторая жизнь, но и вполне реальная экономичес­кая ценность.

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Он организовал ТОО «Айык» и в стенах старой бесхозной фермы обустроил цех, где бумажное сырье стало превращаться в востребованную продукцию – яичные лотки для птицефабрик.

– Сам я из жилого массива Сайрам, – рассказывает предприниматель о себе и своем производстве. – В области действуют четыре крупные птицефабрики, в куриных яйцах на прилавках недостатка нет, а вот в упаковке… Поэтому примерно месяцев пять назад было решено наладить выпуск яичных ячеек. Нашли инвесторов, подыскали и отремонтировали помещение, установили оборудование, начали работать.

Конечно, ТОО «Айык» с его шестью работниками не назовешь крупным предприятием. Однако именно с таких производств начинается новая промышленность, основанная на рациональном использовании вторичных ресурсов. Из того, что раньше считалось отходами и мусором, теперь получают востребованную продукцию.

Пока производство организовано в одну смену, однако мощности оборудования позволяют при необходимос­ти перейти на двухсменный режим. Проектная мощность линии составляет 75–80 тыс. лотков в сутки. Пока здесь выпускают около 30 тыс. лотков за смену, но спрос уже сегодня превышает эти объемы.

Товарищество сотрудничает с четырьмя крупными птицефабриками Туркестанской области – «Аймак құс», «Шымкент құс», «Тасай құс» и «Шубар құс». Первая партия лотков уже отправлена в Уральск. Поступают заявки из Талдыкоргана и Караганды, ведутся переговоры о пос­тавках в Кыргызстан.

– В настоящее время в ТОО решают вопросы логистики и оформления необходимой документации, – говорит Абрархан Ханходжаев. – Затем малое предприятие будет готово выйти на экспорт.

Но главный вопрос сегодня – не сбыт, а сырье. Основой выпуска лотков для яиц остается макулатура, однако ее в необходимых объемах нет.

– Сейчас закупаем макулатуру в Таразе и Актобе, – рассказывает предприниматель. – Обращались в акимат с предложением передавать нам списанные школьные архивы, отслужившие свое книги, старые тетради. Это позволило бы обеспечить предприятие сырьем.

Проблема характерна не только для этого товарищества. Несмотря на то что в стране ежегодно образуются большие объемы бумажных отходов, система их раздельного сбора и передачи переработчикам пока еще далека от совершенства. Между тем переработка вторичного сырья постепенно становится одним из важных направлений экономики. Через цифровую систему EcoQolday, созданную для поддержки переработчиков, с августа 2024 года на переработку было направлено свыше 131 тыс. тонн отходов. Из них свыше 92 тыс. тонн составляют бумага и картон. И показатели продолжают расти.

Предприятие в Толебийском районе наглядно показывает, что переработка отходов – это не только экологическая инициа­тива, но и возможность создания полноценного производства, создающего рабочие места и обеспечивающего отечественные предприятия весьма ходовой продукцией.

Для самого Абрархана Ханходжаева этот проект стал возможностью доказать, что современный бизнес может успешно развиваться не только в крупных городах.

– Главное – желание работать и поддержка, – считает предприниматель. – Если есть идея и люди, готовые помочь ее осуществить, можно смело начинать новое дело.

Возможно, именно так и выглядит настоящая экономика будущего. Она рождается не только в индустриальных зонах мегаполисов. Иногда все начи­нается со старой сельской фермы, нескольких станков и человека, который сумел увидеть в груде старых газет не хлам, а сырье для нового производства.

И если таких малых предприятий в Казахстане станет больше, выиграют все: бизнес освоит новые товарные ниши, регионы получат дополнительные рабочие места, а окружающая среда – снижение нагрузки на мусорные полигоны. Именно из таких, на первый взгляд, небольших деловых инициатив постепенно складываются большие перемены.

#переработка #малый бизнес #макулатура #ТОО Айык

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