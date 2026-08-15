Горожан учат сдавать вторсырье

Нынешним летом они провели уже пять акций по прие­му пластиковых бутылок у населения в рамках общерес­публиканской инициативы «Таза Қазақстан». Взамен юные и взрос­лые участники получили тысячи порций мороженого, сотни бесплатных билетов в зоопарк, в кинотеатр и на детскую железную дорогу. На одной из экоакций побывала и коррес­пондент «Казправды».

...В Парке Победы с утра стоят палатки для сбора вторсырья, играет музыка. Дети и взрослые со всех концов города несут пакеты, мешки и коробки с плас­тиковыми бутылками. Одни приходят пешком, другие едут на велосипедах и самокатах. Все в приподнятом настроении – в предвкушении награды.

Возле палаток быстро выстраи­ваются очереди. В одной из них мальчик Костя бережно держит в руках коробку от пылесоса, которая доверху наполнена бутылками из-под лимонада и минеральной воды.

– Я пособирал эти бутылки по дому, потом сложил в коробку и принес сюда, – рассказывает Костя. – Сколько здесь бутылок, не считал. Думаю, на пять стаканчиков мороженого хватит. Один сам съем, остальными поделюсь с друзьями.

Рядом с ним – два его друга. У каждого – по мешку с пластиковой тарой. Дети не скрывают, что принесли их не только из дома, но и собрали на улице. Уж больно они любят мороженое! А еще ребята хотят покататься на детской железной дороге. Они знают, что ее привели в порядок, а поезд украсили в стиле фильмов о Гарри Поттере, превратив его в Хогвартс-экспресс.

Большая часть тех, кто меняет бутылки на мороженое, – дети. Однако к экологической акции присоединились и взрослые. Замечаю в очереди пожилого мужчину. У его ног – шесть больших черных мешков с тарой из-под газировки.

– Неужели вы это все выпили? – с улыбкой спрашиваю я.

– Нет, что вы! – отвечает Берик-ага. – Я эти бутылки насобирал по дороге сюда. Видите, как у нас в Караганде много мусора! Вот получу мороженое – отнесу внукам. Пусть едят и радуются. Они любят мороженое. Оно помогает спасаться от жары.

Активисты Молодежного ресурсного центра отмечают, что с каждой следующей экологичес­кой акцией растет количество участников. Это воодушевляет их на новые идеи.

– Мы замечаем, что у людей появляется культура обращения с отходами, – говорит заместитель директора МРЦ города Караганды Рахат Райымбеков. – Я часто прогуливаюсь по улицам, бульварам и замечаю, что мусора там практически нет. Люди стали бережнее относиться к своему городу. При этом, к сожалению, в Караганде мало контейнеров для раздельного сбора мусора. Думаю, надо заняться этой проблемой.

Пока карагандинцы лакомятся­ пломбиром и крем-брюле, организаторы экоакции сбрасывают собранные бутылки в специаль­ные контейнеры для вторсырья. Их время от времени опорож­няют и на спецмашинах вывозят на переработку. В этом активистам безвозмездно помогает компания «Вторсырье Караганда». Она уже более десяти лет занимается сортировкой и переработкой ТБО.

Что касается пластиковых бутылок, то их моют и режут, получая хлопья и гранулы. Из этого сырья потом можно производить хозтовары – садовую мебель, вед­ра, тазы, метлы и лопаты.