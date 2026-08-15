Горожан учат сдавать вторсырье

Статьи,Экология
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Жителям Караганды прививают культуру раздельного сбора мусора и сдачи вторсырья. Этим полезным для окружающей среды делом занимаются сотрудники Молодежного ресурсного центра.

фото автора

Нынешним летом они провели уже пять акций по прие­му пластиковых бутылок у населения в рамках общерес­публиканской инициативы «Таза Қазақстан». Взамен юные и взрос­лые участники получили тысячи порций мороженого, сотни бесплатных билетов в зоопарк, в кинотеатр и на детскую железную дорогу. На одной из экоакций побывала и коррес­пондент «Казправды».

...В Парке Победы с утра стоят палатки для сбора вторсырья, играет музыка. Дети и взрослые со всех концов города несут пакеты, мешки и коробки с плас­тиковыми бутылками. Одни приходят пешком, другие едут на велосипедах и самокатах. Все в приподнятом настроении – в предвкушении награды.

Возле палаток быстро выстраи­ваются очереди. В одной из них мальчик Костя бережно держит в руках коробку от пылесоса, которая доверху наполнена бутылками из-под лимонада и минеральной воды.

– Я пособирал эти бутылки по дому, потом сложил в коробку и принес сюда, – рассказывает Костя. – Сколько здесь бутылок, не считал. Думаю, на пять стаканчиков мороженого хватит. Один сам съем, остальными поделюсь с друзьями.

Рядом с ним – два его друга. У каждого – по мешку с пластиковой тарой. Дети не скрывают, что принесли их не только из дома, но и собрали на улице. Уж больно они любят мороженое! А еще ребята хотят покататься на детской железной дороге. Они знают, что ее привели в порядок, а поезд украсили в стиле фильмов о Гарри Поттере, превратив его в Хогвартс-экспресс.

Большая часть тех, кто меняет бутылки на мороженое, – дети. Однако к экологической акции присоединились и взрослые. Замечаю в очереди пожилого мужчину. У его ног – шесть больших черных мешков с тарой из-под газировки.

– Неужели вы это все выпили? – с улыбкой спрашиваю я.

– Нет, что вы! – отвечает Берик-ага. – Я эти бутылки насобирал по дороге сюда. Видите, как у нас в Караганде много мусора! Вот получу мороженое – отнесу внукам. Пусть едят и радуются. Они любят мороженое. Оно помогает спасаться от жары.

Активисты Молодежного ресурсного центра отмечают, что с каждой следующей экологичес­кой акцией растет количество участников. Это воодушевляет их на новые идеи.

– Мы замечаем, что у людей появляется культура обращения с отходами, – говорит заместитель директора МРЦ города Караганды Рахат Райымбеков. – Я часто прогуливаюсь по улицам, бульварам и замечаю, что мусора там практически нет. Люди стали бережнее относиться к своему городу. При этом, к сожалению, в Караганде мало контейнеров для раздельного сбора мусора. Думаю, надо заняться этой проблемой.

Пока карагандинцы лакомятся­ пломбиром и крем-брюле, организаторы экоакции сбрасывают собранные бутылки в специаль­ные контейнеры для вторсырья. Их время от времени опорож­няют и на спецмашинах вывозят на переработку. В этом активистам безвозмездно помогает компания «Вторсырье Караганда». Она уже более десяти лет занимается сортировкой и переработкой ТБО.

Что касается пластиковых бутылок, то их моют и режут, получая хлопья и гранулы. Из этого сырья потом можно производить хозтовары – садовую мебель, вед­ра, тазы, метлы и лопаты.

#акция #Караганда #экология #вторсырье

Популярное

Все
Первый ранец Али
Новоселье в Каскелене
Обеспечить прозрачность и единообразие
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Стала цехом старая ферма
Новые условия для партийной конкуренции
Воистину народный
Горожан учат сдавать вторсырье
Будет построена новая школа
Заряжать – с умом!
Базовый ориентир
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
Двое подростков заблудились в горах Алматы
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Поэт вдохновляет художников
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Проверяется уровень готовности
Дополнительный источник энергии
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

Базовый ориентир
Заряжать – с умом!
Стала цехом старая ферма
Воистину народный

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]