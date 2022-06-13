Технологии
В приложении Kaspi.kz теперь можно поставить или снять с залога автомобиль онлайн

Kaspi.kz совместно с Министерством внутренних дел и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили новый инновационный сервис. Теперь поставить или снять с залога автомобиль можно онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz, сообщает Kazpravda.kz.

Раньше для оформления документов по залогу нужно было ехать в банк, спецЦОН, полицию. На это уходило от нескольких часов до нескольких дней. Теперь казахстанцы могут подписать документы онлайн с помощью электронно-цифровой подписи Kaspi, оплатить госпошлину без комиссии, поставить или снять с залога автомобиль. Вся процедура занимает несколько минут.

Свидетельство о снятии залога доступно также прямо в cуперприложении Kaspi.kz.

«Взятый министром цифровизации Багдатом Мусиным курс на демонополизацию госуслуг позволяет Kaspi.kz и другим инновационным компаниям делать услуги максимально простыми, удобными и доступными для каждого казахстанца. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн, и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Но при постановке или снятии залога на автомобиль людям все равно приходилось идти в ЦОН, стоять в очередях и тратить время. Поэтому мы совместно с Министерством внутренних дел и при поддержке Министерства цифровизации реализовали новый инновационный сервис, который позволяет нашим клиентам ставить и снимать залог быстро и просто, прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz. Это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь казахстанцев лучше», - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что это не первый сервис для удобства населения, в разработке которого приняло участие ведомство. За последний год МВД совместно с финансовыми учреждениями запустили несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта, через приложения банков второго уровня.

Данный сервис стал доступен благодаря самым современным технологиям и бесшовной интеграции систем Kaspi.kz, АО «Национальные информационные технологии» и МВД РК.

Популярное

Все
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Указ Президента Республики Казахстан
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Газ подвели... Завозим уголь?
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Хозяева – мы сами. А спрос тогда с кого?
Прививка от бюрократии
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
Сказка на льду
Очень дорогая «решала»
Каждый может помочь
Нужна поддержка казахстанцев
Едкий дым беспечности
Референдум – только первый шаг
Мастера ракетки
Семь дней в седле
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Технологии
"Обладающий сознанием" искусственный интеллект обнаружил ин…
Технологии , В мире
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google C…
Технологии
Использование спецоборудования для мониторинга соцсетей в К…
Технологии
Apple добавил казахский язык в новую операционную систему i…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]